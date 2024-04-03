Bomba patlamış gibi... Her yer simsiyah! Beşiktaş'taki gece kulübündeki yangından yeni görüntü! DJ Gökay Tevlek'in babası anlattı: "Çenesinde yara vardı, kötü durumdaydı"

Beşiktaş'taki gece kulübünde tadilat sırasında çıkan, 29 kişinin ölümüne neden olan yangınla ilgili detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Gönenoğlu Sokak'ta bulunan gece kulübündeki yangınına ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yeni görüntüler paylaşıldı. İstanbul İtfaiyesinin müdahalesiyle söndürülen yangına ilişkin görüntülerde gece kulübünün içinde oluşan ağır hasar dikkati çekiyor.

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

