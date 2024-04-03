Bomba patlamış gibi... Her yer simsiyah! Beşiktaş'taki gece kulübündeki yangından yeni görüntü! DJ Gökay Tevlek'in babası anlattı: "Çenesinde yara vardı, kötü durumdaydı"

Beşiktaş'taki gece kulübünde tadilat sırasında çıkan, 29 kişinin ölümüne neden olan yangınla ilgili detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Gönenoğlu Sokak'ta bulunan gece kulübündeki yangınına ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yeni görüntüler paylaşıldı. İstanbul İtfaiyesinin müdahalesiyle söndürülen yangına ilişkin görüntülerde gece kulübünün içinde oluşan ağır hasar dikkati çekiyor.
Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Gönenoğlu Sokak'ta saat 12.47'de 16 katlı binanın eksi 1 ve eksi 2. katında faaliyet gösteren eğlence merkezinde tadilat kaynaklı çıkan yangında, 29 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi yaralanmıştı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, iş yerinin mesul müdürü İ.Ş. (65), iş yerinin ortakları M.M.C. (45) ve Ş.Ş. (50), muhasebeci S.A. (39), işletme müdürü A.A.P. (26), tadilatla ilgili metal işleri sorumlusu K.E. (47), metal işleri firma sahibi Ç.A. (43), mobilyacı E.E (40) ve iş yeri ortağı F.D'nin aralarında olduğu 9 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Beşiktaş'taki yangında hayatını kaybeden 29 kişiden 28'inin cenazeleri yakınları tarafından teslim alındı. Dün akşam saatlerinden itibaren otopsi işlemleri tamamlanan cenazeler, peyderpey yakınlarına teslim edildi.
Olayda hayatını kaybeden 28 kişinin cenazeleri Şırnak doğumlu Ahmet Kartal'ın (25) cenazesinin henüz ailesine teslim edilemediği öğrenildi.
Oğlu DJ Gökay Tevlek'in cenazesini sabah Adli Tıp Kurumundan teslim alan babası, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, olayın nasıl gerçekleştiğini bilmediklerini belirterek, oğlunun çene kısmında yara olduğunu kaydetti.