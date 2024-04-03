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  4. Bomba patlamış gibi... Her yer simsiyah! Beşiktaş'taki gece kulübündeki yangından yeni görüntü! DJ Gökay Tevlek'in babası anlattı: "Çenesinde yara vardı, kötü durumdaydı"

Bomba patlamış gibi... Her yer simsiyah! Beşiktaş'taki gece kulübündeki yangından yeni görüntü! DJ Gökay Tevlek'in babası anlattı: "Çenesinde yara vardı, kötü durumdaydı"

03.04.2024 13:58
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İstanbul Beşiktaş'taki gece kulübünde meydana gelen yangın faciasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. İBB tarafından servis edilen görüntülerde gece kulübünün içinde oluşan ağır hasar dikkati çekti. Öte yandan yangında hayatını kaybeden 29 kişiden 28'inin cenazeleri ailelerine teslim edildi. Oğlu DJ Gökay Tevlek'in cenazesini sabah Adli Tıp Kurumundan teslim alan babası, yaptığı açıklamada çene kısmında yara olduğunu belirterek "Doktorun dediğine göre kötü durumdaydı" diye konuştu.

Beşiktaş'taki gece kulübünde tadilat sırasında çıkan, 29 kişinin ölümüne neden olan yangınla ilgili detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Gönenoğlu Sokak'ta bulunan gece kulübündeki yangınına ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yeni görüntüler paylaşıldı. İstanbul İtfaiyesinin müdahalesiyle söndürülen yangına ilişkin görüntülerde gece kulübünün içinde oluşan ağır hasar dikkati çekiyor.

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Gönenoğlu Sokak'ta saat 12.47'de 16 katlı binanın eksi 1 ve eksi 2. katında faaliyet gösteren eğlence merkezinde tadilat kaynaklı çıkan yangında, 29 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi yaralanmıştı.

9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, iş yerinin mesul müdürü İ.Ş. (65), iş yerinin ortakları M.M.C. (45) ve Ş.Ş. (50), muhasebeci S.A. (39), işletme müdürü A.A.P. (26), tadilatla ilgili metal işleri sorumlusu K.E. (47), metal işleri firma sahibi Ç.A. (43), mobilyacı E.E (40) ve iş yeri ortağı F.D'nin aralarında olduğu 9 şüpheli gözaltına alınmıştı.

28 KİŞİNİN CENAZESİ TESLİM EDİLDİ

28 KİŞİNİN CENAZESİ TESLİM EDİLDİ

Beşiktaş'taki yangında hayatını kaybeden 29 kişiden 28'inin cenazeleri yakınları tarafından teslim alındı. Dün akşam saatlerinden itibaren otopsi işlemleri tamamlanan cenazeler, peyderpey yakınlarına teslim edildi.

Olayda hayatını kaybeden 28 kişinin cenazeleri Şırnak doğumlu Ahmet Kartal'ın (25) cenazesinin henüz ailesine teslim edilemediği öğrenildi.

"ÇENE KISMINDA YARA VARDI"

"ÇENE KISMINDA YARA VARDI"

Oğlu DJ Gökay Tevlek'in cenazesini sabah Adli Tıp Kurumundan teslim alan babası, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, olayın nasıl gerçekleştiğini bilmediklerini belirterek, oğlunun çene kısmında yara olduğunu kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
yangın beşiktaş
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