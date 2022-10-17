Boşuna inkar etmeyin! Bilime göre aşık olduğunuzu gösteren 9 işaret

Herkes mutlu olduğu ve sevildiği bir ilişkinin içerisinde olmak istiyor. Mutlu bir ilişkinin temelleri arasında saygı ve hoşgörü bulunsa da en önemlileri olan aşk çoğu zaman unutuluyor. Aşık olmak insanı mantığından uzaklaştırabiliyor. Kadınlar yanlış kişiye aşık olduklarında bu durumu çok uzun zaman boyunca inkar ediyorlar. Psikologlar aşık olduğunuzu gösteren kesin işaretleri paylaşıyor.

AŞIK OLDUĞUNUZU GÖSTEREN İŞARETLER

ONA BAKMADAN DURAMAZSINIZ Bu klasik bir aşık olma işaretidir: kendini sevdiğinin gözlerinde kaybetmek. Danışman psikolog Marc Hekster, bunun birine aşık olduğunuzun en bariz işaretlerinden biri olduğunu açıklıyor. "Dünyadaki en güzel ve çekici insanı olarak deneyimlediğiniz birinin gözlerine neden bakmak istemezsiniz?" diyor. Mesele şu ki, sevdiğiniz birine baktığınızda, neye benzediğini görmüyorsunuz. Birlikte bütün geleceğinizi ya da geleceğinizin neye benzeyeceğini düşünüyorsunuz.

SİZLİK OLMAYAN ŞEYLERİ YAPMAYA BAŞLARSINIZ Eğer biriyle zaman geçirmekten hoşlanıyorsanız, beyindeki ödül sistemi o zamandan “daha fazlasını” istemek için motivasyonunuzu artırıyor, diyor ilişki psikoloğu Madeleine Mason Roantree. "Birlikte huzuru arzulamaya başlıyorsun" diye ekliyor. Siz de ona yakın olmanın yollarını düşünmeye başlayabilirsiniz, bu, aranızdaki yeni doğan bağı güçlendirmeye yardımcı olabileceği umuduyla onlun çıkarlarını almayı da içerebilir. Mason Roantree, “Örneğin, futboldan nefret ediyor olabilirsiniz, ancak kendinizi bir de bakmışsınız futbol maçına bir bilet arıyorken ya da hediye forma alıyorken bulabilirsiniz, çünkü onlara daha yakın hissetmek istersiniz” diye açıklıyor Mason Roantree. "Aynı zamanda size onlarla konuşabileceğiniz başka bir konu imkanı da ortaya çıkıyor ve belki de onları size daha yakın olmaya ikna etmenin bir yolu."

İTİCİ HAREKETLERİNİ GÖRMEZDEN GELİRSİNİZ Psikolog Hekster, "Sevginin ve özellikle yeni bir sevginin gücü ilkeldir" diyor. Bu, aşık olduğunuz biri ister dağınık olsun, ister klozet kapağını açık bırakmış olsun, normalde size itici gelebilecek bir şey yaptığında, bunu umursamayacağınız anlamına gelir. Aslında işin en garibi, bunun farkına bile varmayabilirsiniz. Hekster, “Aşk son derece güçlü olabilir ve tüm uyaranlara rağmen görmezlikten gelme ile ilişkilendirilebilir” diye ekliyor. "Bebeklerine aşık olan anne-babaları düşünün.” Nasıl ki bebekler anne-babaların hayatlarındaki her yerden daha önemli ve ne olursa olsun hiçbir şeye değişemezler, tıpkı öyle...

BERABERKEN ZAMANIN NASIL GEÇTİĞİNİ ANLAMAZSINIZ Psikolog Daria Kuss, birine âşık oluyorsanız, muhtemelen onunla geçireceğiniz zaman çok çabuk geçecektir, diye açıklıyor. Bu genellikle zevk aldığımız bir şeyi yaptığımızda ortaya çıkar ve aşık olduğumuz biriyle zaman geçirmenin de bundan bir farkı yoktur. “Onlarla birlikteyken akışın içindesiniz” diye ekliyor, “Böylece birlikte vakit geçirdiğinizde saatin tiktaklarını fark etmeyeceksiniz”.