Bu belirtilere dikkat! Dış görünüşünüzden tahmin edebileceğiniz vitamin eksiklikleri

Vücudumuzun eksik kaldığı vitamin ve mineraller, dış görünüşümüzde belirgin değişikliklere neden olabilir. Saç dökülmesi, ciltte matlaşma, tırnaklarda kırılma gibi belirtiler, vücudumuzun bize verdiği sinyaller arasında yer alabilir. Peki, hangi belirtiler hangi vitamin eksikliğini işaret ediyor?

