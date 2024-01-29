Bu belirtilere dikkat! Dış görünüşünüzden tahmin edebileceğiniz vitamin eksiklikleri

Vücudumuzun eksik kaldığı vitamin ve mineraller, dış görünüşümüzde belirgin değişikliklere neden olabilir. Saç dökülmesi, ciltte matlaşma, tırnaklarda kırılma gibi belirtiler, vücudumuzun bize verdiği sinyaller arasında yer alabilir. Peki, hangi belirtiler hangi vitamin eksikliğini işaret ediyor?
Diş eti kanamaları, ciltte morarma ve kolay morarma gibi belirtilerden anlaşılabilir.
Gözde gece körlüğü, cilt kuruluğu, saç dökülmesi gibi belirtilere yol açabilir.
Ciltte kuruluk, gözde kızarıklık gibi belirtilere yol açar.
Tırnak kırılması, saç dökülmesi gibi belirtilerden anlaşılabilir.
Göz altı morlukları yapabilir.