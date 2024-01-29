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  4. Bu belirtilere dikkat! Dış görünüşünüzden tahmin edebileceğiniz vitamin eksiklikleri

Bu belirtilere dikkat! Dış görünüşünüzden tahmin edebileceğiniz vitamin eksiklikleri

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
29.01.2024 15:41 | Son Güncelleme:
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Vücudumuzun ihtiyaç duyduğu vitamin ve mineraller, genel sağlığımızı korumak için kritik öneme sahiptir. Vitamin eksikliklerinizi görmek için kan tahlili yapmanız ve bir sağlık kurumuna başvurmanız gerekmektedir. Sağlık kuruluşuna başvurmadan önce bu belirtileri baz alarak vücudunuzdaki vitamin eksiklikleri hakkında ön görü yapabilirsiniz. İşte dış görünüşünüzden tahmin edebileceğiniz vitamin eksiklikleri...

Vücudumuzun eksik kaldığı vitamin ve mineraller, dış görünüşümüzde belirgin değişikliklere neden olabilir. Saç dökülmesi, ciltte matlaşma, tırnaklarda kırılma gibi belirtiler, vücudumuzun bize verdiği sinyaller arasında yer alabilir. Peki, hangi belirtiler hangi vitamin eksikliğini işaret ediyor?

Keşfet

DIŞ GÖRÜNÜŞTEN ANLAŞILAN VİTAMİN EKSİKLİKLERİ

C VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ

C VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ

Diş eti kanamaları, ciltte morarma ve kolay morarma gibi belirtilerden anlaşılabilir.

A VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ

A VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ

Gözde gece körlüğü, cilt kuruluğu, saç dökülmesi gibi belirtilere yol açabilir.

E VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ

E VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ

Ciltte kuruluk, gözde kızarıklık gibi belirtilere yol açar.

BİOTİN (B7) EKSİKLİĞİ

BİOTİN (B7) EKSİKLİĞİ

Tırnak kırılması, saç dökülmesi gibi belirtilerden anlaşılabilir.

DEMİR, C, K VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ

DEMİR, C, K VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ

Göz altı morlukları yapabilir.

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