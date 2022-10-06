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Bu burçlara sakın sır vermeyin: En dedikodu burçlar

06.10.2022 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dedikodu her ne kadar eğlenceli olsa da oldukça zararlı etkileri bulunuyor. Zamanla insanların güveninin azalmasına neden oluyor. En dedikoducu burçlar denildiğinde ilk akla gelen burçların sıralaması hep aynı şekilde yer alıyor. İşte en dedikoducu burçlar....

Burcumuz karakterimizi oldukça etkileyebiliyor. Bazıları çok iyi sır tutarken bazıları bu konuda başarısız performans sergiliyor. Birçok kişi dedikoduya aşırı alıştığı için bu durumu istemsiz bir şekilde yapıyor. Ancak sürekli yapılan dedikodular zamanla sosyal çevrenin zayıflamasına neden oluyor. Sık sık dedikodu yapan kişilerin en büyük ortak noktası iletişim kabiliyetlerinin iyi olması ve burçları. En dedikodu yapan burç sıralaması azdan çoğa göre diziliyor.

EN DEDİKODUCU BURÇLAR

KOVA BURCU

KOVA BURCU
Kova, bilgi paylaşmaktan hoşlanan bir hava burcudur. The Best of Psychic Readers'ta psişik bir okuyucu ve astrolog olan Emily Newman , "Düzenli olarak olmasa da, zaman zaman dedikodu olarak yayılabilecek şeyleri yakalarlar" diyor . Doğrusu, söz konusu Kova gerçek bir arkadaşsa sır tutabilir. "Zorunda kalmadıkça tüm bilgileri ifşa etmeyecekleri" gerçeğinde rahatlık bulun."

BAŞAK BURCU

BAŞAK BURCU
Başak, diğerleri dedikodu yaparken sessiz kalmayı tercih eden olgun bir işarettir. En yakın arkadaşları ve ailesi de dahil olmak üzere kişi güvenilir olana kadar hiçbir şey paylaşmazlar. Newman, "Gerçeği bilmedikçe kişisel bilgileri iletmeyecekler, ancak Başaklar biri tarafından incinir ve onlarla yüzleşemezlerse konuşurlar" diyor. Bu dünya işaretinin "herkesin tüm bilgileri paylaşabileceği kadar sevimli" olduğunu da ekliyor. Bununla birlikte, başkalarının sırlarını açığa çıkarmayacaklarını bilerek içiniz rahat olabilir.

TERAZİ BURCU

TERAZİ BURCU
Terazi ilişki odaklı bir burçtur ve bireyleri ilgi çekici konuşma konuları olarak görürler. Hava burcu, adaletle ilgilenme eğilimindedir ve bir kişinin bir başkasına kötü davranıp davranmadığını ilk fark eden kişi olacaktır. Newman, "Birinin olumsuz bir unsuru hakkında dedikodu yaparlarsa, makul bir karar verirler" diyor. Tipik olarak, bir şeyin neden yanlış olduğunu ve birinin neden iyi olduğunu açıklarlar. “Teraziler, söylentilerin sevdiklerine zarar vermesinden hoşlanmazlar” diye ekliyor. "Yani dedikodunun yanlış olduğunu anlıyorlar."

YAY BURCU

YAY BURCU
Yay, herkesin hayran olduğu partinin hayatı olmaktan hoşlanır. Newman, "Aslında dedikodu yaptıklarına inanmıyorlar" diyor. Dedikodu yapmayı severler, tüm gerçekleri duymadan hemen sonuca varırlar. Bu, yangın işaretinin doğru olduğunu düşündükleri şeye sabitlendiğinde, gerçeği yalnızca siyah beyaz olarak gördüklerinde bir sorun olabilir.

AKREP BURCU

AKREP BURCU
Akrepler, hayatlarındaki insanlar konusunda uzman olmaya çalışırlar. Newman, "Akrepler aynı zamanda en iyi danışmanlardır, bu yüzden gerçek arkadaşınızsa ve sizin hakkınızda her şeyi biliyorlarsa size en iyi tavsiyeyi vereceklerdir" diyor. Ancak etraflarındaki insanlar hakkında çok meraklı oldukları için "araştırmacı ve stokçu" olabilirler. Sonuç olarak, bu su burcu "ne yapıldığı ve neden tüm hikayelerin araştırılması ve araştırılması gerektiği hakkında sohbet ediyor" diyor Newman
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