Bu burçların zekası zehir gibi! En zeki burçlar sıralaması

Her burcun ilgi alanı farklılık gösteriyor. İlgi alanı değiştikçe zeka da değişiyor. Bazı burçların sayısalı iyiyken bazıların sözeli iyi oluyor. Görsel ve sosyal zekalar da insanları oldukça etkiliyor. Ancak genel olarak zekaya bakıldığında en zeki burçlar arasında Koç, Akrep ve Kova yer alıyor. Tabi ki bu tespitler astrologlara göre değişim gösteriyor. Burçların hangi alanlarda daha zeki olduğunu öğrenmek istiyorsanız aşağıda bulunan burçları okuyabilirsiniz.

BURÇLAR HANGİ ALANLARDA DAHA ZEKİ

KOÇ Koç burcu sadece hırslı değil, aynı zamanda oldukça anlayışlı bir burçtur. Bir şey öğrenmek istediklerinde, o konuda ustalaşırlar. Onlar için başarısızlık kelimesi bir son değil, yeni bir başlangıç demektir. Sadece bir daha ki sefere daha iyi öğrenmek ve daha iyisini yapmak için bir fırsat olarak bakıyorlar.

BOĞA Boğa, ayrıntılara dikkat etmek ve olguları tespit etmek gerektiğinde çok zekidir. Ayrıca, başkalarının kaos gördüğü olayı soğukkanlılıkla çözebilme yetenekleri vardır.

İKİZLER Çok az hızlı düşünür ya da bir kaç konuyu aynı anda düşünür. Yeni fikirleri çabucak kavrar ve her zaman sohbet ederken farklı bir konu hakkında fikir paylaşabilir.

YENGEÇ Zodyaktaki duygusal olarak en zeki burçtur. Kendi duygularını kontrol edemeseler bile çok iyi sentez yaparlar ve başkalarının duygularını ve ihtiyaçlarını neredeyse psişik bir şekilde zahmetsizce anlarlar.