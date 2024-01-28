Bu deprem haberi çok konuşulur! ‘Türkiye’nin mevcut fay haritalarında yok’ diyerek ürküten gelişmeyi duyurdu…

Türkiye deprem haberlerine kilitlenmişken gelen yeni haberler de dikkat çekmeye devam ediyor. Ülkede yaşanan peş peşe depremlerin ardından araştırmalar sürerken bu kez korkutan haber Malatya için geldi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nden (ZBEÜ) Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, Malatya'da 8 ve 25 Ocak'ta meydana gelen depremlerin aynı hatta gerçekleştiğini ancak güncel fay haritalarında bulunmadığını belirterek, "Bu yeni bir hat, mevcut fay haritalarında gözükmüyor. Ancak yer hareketlerine baktığımız zaman burada bir fay mevcut olduğunu görüyoruz. Fay 30 ile 40 kilometre üzerinde bir uzunluğa sahip. Bunun da 6.5'te büyük 7'ye varan bir deprem üretme potansiyeli söz konusu" dedi.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

