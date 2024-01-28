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  4. Bu deprem haberi çok konuşulur! ‘Türkiye’nin mevcut fay haritalarında yok’ diyerek ürküten gelişmeyi duyurdu…

Bu deprem haberi çok konuşulur! ‘Türkiye’nin mevcut fay haritalarında yok’ diyerek ürküten gelişmeyi duyurdu…

28.01.2024 12:06 | Son Güncelleme:
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Türkiye’nin deprem korkusu her geçen gün artmaya devam ederken yaşanan yeni gelişmeler de tedirgin ediyor. Malatya’daki son günlerde meydana gelen depremlerin ardından uzman isimlerden sürpriz bir açıklama daha geldi. Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, Malatya'daki son 2 depremin aynı hatta ancak mevcut fay haritalarında olmadığını söyledi. Yeni fayla ilgili yapılan deprem tahmini ise bölgedeki korkuyu en üst seviyeye çıkaracak nitelikle oldu. İşte son dakika deprem haberinin detayları…

Türkiye deprem haberlerine kilitlenmişken gelen yeni haberler de dikkat çekmeye devam ediyor. Ülkede yaşanan peş peşe depremlerin ardından araştırmalar sürerken bu kez korkutan haber Malatya için geldi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nden (ZBEÜ) Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, Malatya'da 8 ve 25 Ocak'ta meydana gelen depremlerin aynı hatta gerçekleştiğini ancak güncel fay haritalarında bulunmadığını belirterek, "Bu yeni bir hat, mevcut fay haritalarında gözükmüyor. Ancak yer hareketlerine baktığımız zaman burada bir fay mevcut olduğunu görüyoruz. Fay 30 ile 40 kilometre üzerinde bir uzunluğa sahip. Bunun da 6.5'te büyük 7'ye varan bir deprem üretme potansiyeli söz konusu" dedi.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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ZBEÜ Afet Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin kurucusu, Geomatik Mühendisliği'nden Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, Malatya'da 25 Ocak'ta meydana gelen depremin ardından radar uydu verilerini ve geliştirdikleri deprem tehlike yazılımını kullanarak bölgede inceleme yaptığını söyledi.

Geçen sene 6 Şubat'ta 11 kenti etkileyen depremlerde ana fay kolunun kırıldığını belirten Prof. Dr. Kutoğlu, "Malatya'da yine 5 büyüklüğünde bir deprem oldu. Yine 8 Ocak'ta aynı hat üzerinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem olmuştu. Uydu verilerinden elde edilen yer yüzeyi hareketleri haritasına baktığımız zaman bu ay içerisinde meydana gelen 2 depremin, ana kolun yanındaki bir yan kol üzerinde meydana geldiğini görüyoruz. Haritadaki renk farklılaşmasına baktığımız zaman aynı hat üzerinde kaldığını görüyoruz.

'MEVCUT FAY HARİTALARINDA GÖZÜKMÜYOR'

'MEVCUT FAY HARİTALARINDA GÖZÜKMÜYOR'

Bu yeni bir hat, mevcut fay haritalarında gözükmüyor. Ancak yer hareketlerine baktığımız zaman burada bir fay mevcut olduğunu görüyoruz. Aslında tarihsel kayıtlara baktığımız zaman da bu bölgede 1893 yılında bir büyük depremin meydana geldiğini görüyoruz. Dolayısıyla bu yan kolun da yine 1893 yılındakine benzer büyük bir deprem üretme potansiyeli söz konusu. Fay 30 ile 40 kilometre üzerinde bir uzunluğa sahip. Bunun da 6,5'tan büyük 7'ye varan bir deprem üretme potansiyeli söz konusu" dedi.

'BİZİ EN ÇOK ENDİŞELENDİREN MALATYA İÇİNDEN GEÇEN FAY'

'BİZİ EN ÇOK ENDİŞELENDİREN MALATYA İÇİNDEN GEÇEN FAY'

Deprem olan fayın mevcut haritalarda bulunmadığını ifade eden Prof. Dr. Kutoğlu, "Radar verilerinden baktığımız zaman burada bir fay çizgiselliği oluşturduğunu görüyoruz. 6 Şubat depreminden sonra bölgede ciddi bir hareketlilik yaşanıyor. Dolayısıyla bu depremlerde enerjilerini başka faylara aktarmış olmaları da söz konusu. Bu anlamda tarihsel depremlere baktığımızda bunlardan bir gerginlik haritası çıkarttığımızda en gergin fayların ve büyük deprem oluşturmaya en yakın fayların, Çardak fayından kuzeye doğru, Malatya üzerinden geçen fay olduğunu görüyoruz.

Erzurum'un üzerinde, Kuzey Anadolu Fayı'nın üzerinde, ondan ayrı bir fay var. Bu fayın da gergin olduğunu görüyoruz. Yine Adana içerisinde de bazı fayların tarihsel depremlere baktığımız zaman oldukça fazla enerji biriktirmiş olduğunu görüyoruz" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
deprem Malatya harita fay Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu
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