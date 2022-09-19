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Bu fotoğrafları ilk kez göreceksiniz! Yıllarca burada saklanmışlar: 50 metre uzunluğunda 9 odalı; mutfak, tuvalet, depo...

19.09.2022 16:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Terörle mücadeledeki kararlı operasyonların ardından teröristlerin yıllardır saklandıkları mağara ilk kez görüntülendi. Çok sayıda yaşam malzemesi ve silahın yer aldığı mağarada 9 oda tespit edildi. Ağrı'yla Van'ın arasında kalan bölge komandoların titiz çalışmasıyla didik didik edildi. İşte operasyonların ardından ortaya çıkarılan mağaradan ilk kareler...

Van'da güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarla terörden arındırılan Tendürek Dağı bölgesinde teröristlerin yıllardır kullandığı 150'yi aşkın sığınak, barınak ve mağara imha edildi, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

İLK KEZ GÖRECEKSİNİZ! 50 METRE UZUNLUĞUNDA 9 ODALI

Ağrı'nın Doğubayazıt ile Van'ın Çaldıran ilçeleri arasında bulunan Büyük Tendürek (3 bin 533 metre) ile Küçük Tendürek (3 bin 291 metre) dağları, son zamanlarda yürütülen operasyonlarla teröristlerden temizlendi.
Çok sayıda mağaranın bulunduğu zorlu coğrafyası ve volkanik yapılarıyla yıllarca teröristlerin en önemli barınma alanlarından biri olan bölgede gerçekleştirilen operasyonlarda, İçişleri Bakanlığının "Terörden Arananlar Listesi"nde yer alan 4 teröristin (2'si "yeşil", biri "turuncu", biri "gri" kategoride) de bulunduğu 5 örgüt üyesi etkisiz hale getirildi.
Terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdüren güvenlik güçleri, önceden birçok şehidin verildiği bölgeyi terörden arındırarak güvenli hale getirdi.
En yüksek zirvesine üs bölgesi kurulan ve Türk bayrağı dikilen bölgeye daha rahat ulaşılması için 12 kilometrelik yol yapıldı.
Ayrıca Büyük Tendürek Dağı kraterinin etrafından dönen yolun dağın zirvesine yerleştirilen 360 derece açılı termal kameralarla da sürekli kontrol altında tutulması sağlandı.
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Anahtar Kelimeler:
Ağrı Van mağara terör operasyonu
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