Bu kullanım alanlarını hiç duymadınız! Vazelin her alanda fayda sağlıyor

Vazelin, çok eski yıllardan günümüze kadar gelen ve en çok kullanılan cilt bakım ürünüdür. Oldukça yüksek nemlendirme özelliği bulunan vazelin özellikle kış aylarının vazgeçilmez ürünlerindendir. Diğer kozmetik ürünlerine göre çok daha ekonomik ve işlevli olan vazelinin farklı kullanım alanları da vardır.

VAZELİNİN KULLANIM ALANLARI VE FAYDALARI

LEKE ÇIKARIR Nemli bir bez ve vazelin kullanarak kıyafetlerinizdeki, yastık ve çarşaflardaki makyaj lekelerini kolayca çıkarabilirsiniz. Lekeleri çıkartmak için vazelin uyguladıktan sonra tekstil ürünlerinizi çamaşır makinesinde her zaman olduğu gibi yıkayabilirsiniz.

DERİ AYAKKABI VE MOBİLYALARI PARLATIR Ayakkabılar, çantalar ve koltuklar gibi cilalanması gereken deri eşyalarınızın üzerine bir peçete ya da pamuk yardımıyla vazelin sürebilirsiniz.

SAÇ BOYASININ BULAŞMASINI ÖNLER Ayrıca saç boyasının cildinize bulaşmaması için boya öncesinde saç çizginizin etrafına vazelin sürebilirsiniz.

TIRAŞ BIÇAKLARININ PASLANMASINI ÖNLER Kullanım sonrasında tıraş bıçağınız tamamen kuruduğunda üzerine ince bir tabaka vazelin sürmek paslanmayı önleyecektir.