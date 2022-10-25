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  4. Bu kullanım alanlarını hiç duymadınız! Vazelin her alanda fayda sağlıyor

Bu kullanım alanlarını hiç duymadınız! Vazelin her alanda fayda sağlıyor

25.10.2022 15:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her evde bulunan kozmetik ürünler denilince akla vazelin geliyor. Vazelin çok eski zamanlardan beri sıklıkla kullanılıyor. Çok pahalı kremlere göre daha fazla nemlendirme sağlayan vazelininin faydaları cilt bakımı ile sınırlı kalmıyor. Vazelinin faydaları saymakla bitmiyor. Peki vazelinin faydaları nelerdir? Vazelinin kullanım alanları nelerdir?

Vazelin, çok eski yıllardan günümüze kadar gelen ve en çok kullanılan cilt bakım ürünüdür. Oldukça yüksek nemlendirme özelliği bulunan vazelin özellikle kış aylarının vazgeçilmez ürünlerindendir. Diğer kozmetik ürünlerine göre çok daha ekonomik ve işlevli olan vazelinin farklı kullanım alanları da vardır.

VAZELİNİN KULLANIM ALANLARI VE FAYDALARI

LEKE ÇIKARIR

LEKE ÇIKARIR
Nemli bir bez ve vazelin kullanarak kıyafetlerinizdeki, yastık ve çarşaflardaki makyaj lekelerini kolayca çıkarabilirsiniz. Lekeleri çıkartmak için vazelin uyguladıktan sonra tekstil ürünlerinizi çamaşır makinesinde her zaman olduğu gibi yıkayabilirsiniz.

DERİ AYAKKABI VE MOBİLYALARI PARLATIR

DERİ AYAKKABI VE MOBİLYALARI PARLATIR
Ayakkabılar, çantalar ve koltuklar gibi cilalanması gereken deri eşyalarınızın üzerine bir peçete ya da pamuk yardımıyla vazelin sürebilirsiniz.

SAÇ BOYASININ BULAŞMASINI ÖNLER

SAÇ BOYASININ BULAŞMASINI ÖNLER
Ayrıca saç boyasının cildinize bulaşmaması için boya öncesinde saç çizginizin etrafına vazelin sürebilirsiniz.

TIRAŞ BIÇAKLARININ PASLANMASINI ÖNLER

TIRAŞ BIÇAKLARININ PASLANMASINI ÖNLER
Kullanım sonrasında tıraş bıçağınız tamamen kuruduğunda üzerine ince bir tabaka vazelin sürmek paslanmayı önleyecektir.

KİRPİK BAKIMI YAPAR

KİRPİK BAKIMI YAPAR
Kirpiklerinizde güvenle kullanabileceğiniz vazelini daha dolgun, parlak ve koyu renk kirpikler için besleyici bir maskara olarak kullanabilirsiniz.
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