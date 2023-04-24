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  4. Bu yiyecekleri asla buzdolabına koymayın! Tüm faydalarını götürüyor

Bu yiyecekleri asla buzdolabına koymayın! Tüm faydalarını götürüyor

24.04.2023 16:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Buzdolabı birçok gıdanın uzun süre muhafaza edilmesini sağlayarak hayatımızı kolaylaştırıyor. Ancak buzdolabına konulan meyve ve sebzelere dikkat etmek gerekiyor. Bazı gıdaların asla buzdolabına konulmaması gerekiyor. Buzdolabına girmemesi gereken yiyecekler sağlığınızı tehlikeye atabiliyor.

Pazardan, marketten alınan birçok meyve ve sebzeyi uzun süre saklamanın en doğru yolunun buzdolabı olduğunu düşünüyoruz ama bu eksik bilinen doğrular arasında yer alıyor. Çünkü bazı sebze ve meyvelerin kesinlikle buzdolabına girmemesi gerekiyor.

BUZDOLABINA AİT OLMAYAN YİYECEKLER

DOMATES

DOMATES
Oldukça ironik, değil mi? Ama gerçek bu. Domates buzdolabında saklanmaz. Sadece lezzetini kaybetmekle kalmayacak, aynı zamanda molekülleri parçalayacak ve grenli bırakacaktır. Domatesler en iyi taze yenir. Olgun domatesler bir kâse suya batırılarak muhafaza edilebilir. Ayrıca domatesler harmanlanıp, tazeliğini gizlemek için hava almayan bir kaba konabilir ve daha sonra sos yapımında kullanılmak üzere buzdolabında saklanabilir.

MUZ

MUZ
Soğutulduğunda, kabuklar sadece kahverengileşmekle kalmaz, olgunlaşma sürecini de yavaşlatır, tatlarını değiştirir ve kabuğun içindeki doku ıslanır.

KAYISI

KAYISI
Şimdiye kadar bilmeniz gerektiği gibi, tüm meyveler buzdolabı dostu değildir. Kayısı da diğer çekirdekli meyveler gibi oda sıcaklığında daha çabuk olgunlaşır. Ancak olgunlaştıktan sonra buzdolabında daha uzun süre saklanabilirler. Dahası, buzdolabında lezzetlerini ve dokularını kaybedebilirler. Tercihen mutfak tezgahında, yemek masasında, meyve sepetinde, kilerde veya kuru ve havadar bir yerde muhafaza edilmelidir.

SARIMSAK

SARIMSAK
Sarımsak, soğan gibi buzdolabında saklanmamalıdır. Kuru tutulmaları ve oda sıcaklığındaki havaya maruz kalmaları gerekir. Buzdolabı onların doğru lezzetlerini kaybetmelerine ve korkunç bir kokuya sahip olmalarına neden olacaktır.

BAL

BAL
Bir koruyucuyu korumanın amacı nedir? Bal, rafta sonsuza kadar sorunsuz kalabilir. Buzdolabında saklandığında kristalleşir ve neredeyse yenmez hale gelir. Balın güzel dokusunun tadını çıkarmak için doğru şekilde saklanmalı ve buzdolabından uzak tutulmalıdır.
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