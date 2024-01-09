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  4. Bu yöntemlerle vatandaşları soyup soğana çevirdiler! 'Vergi ve trafik cezası' yalanıyla dolandırıyorlardı, 20 ilde 75 kişi yakalandı

Bu yöntemlerle vatandaşları soyup soğana çevirdiler! 'Vergi ve trafik cezası' yalanıyla dolandırıyorlardı, 20 ilde 75 kişi yakalandı

09.01.2024 08:53 | Son Güncelleme:
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Kimileri araç satış ilanlarıyla vatandaşları dolandırıyor, kimileriyse araç muayene randevusu ilanlarına gelen telefonlar üzerinden haksız kazanç sağlıyordu. 20 ilde "nitelikli dolandırıcılık" suçuna yönelik eş zamanlı olarak Sibergöz-12 operasyonları gerçekleşti. Görüntüleri nefes kesen operasyonlar kapsamında 75 kişi yakalandı.

Dolandırıcıların son yöntemleri deşifre olurken şaşkına çevirdi. Vatandaşları otomobil, telefon, konteyner, bungalov ilanları üzerinden hedef alan onlarca dolandırıcının yakalandığı operasyonların ayrıntılarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu.


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20 İLDE 'SİBERGÖZ-12' OPERASYONU

Bakan Yerlikaya'nın açıklamasına göre 20 ilde Sibergöz-12 operasyonları için eş zamanlı olarak düğmeye basıldı ve 75 kişi yakalandı. Yerlikaya dolandırıcıların yöntemlerini de açıklayarak şu detayları paylaştı:

"İzmir Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmada, Mercedes-Benz isimli firmaya ait oluşturulan Oltalama (Phishing) sitesi üzerinden “Araç Satışı” ilanları vererek iletişime geçtikleri vatandaşlardan “Araç Bedeli, Kargo Bedeli vb.” adı altında para talep ederek haksız kazanç sağladığı tespit edilen 8 şüpheli şahıs yakalandı.

Nevşehir Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmada Instagram isimli sosyal medya platformu üzerinden “Kiralık Bungalov” temasını kullanarak oluşturdukları “http://palmerobungalov.com” URL adresli Oltalama (Phishing) sitesinden Isparta, Mersin, Konya, Samsun, Van, Adana, Osmaniye ve Batman’daki vatandaşlardan “Kapora Bedeli, Kiralama Ücreti” adı altında para talep ederek haksız kazanç sağladığı tespit edilen 15 şüpheli şahıs yakalandı.

Kocaeli Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmada E-Ticaret siteleri üzerinden “Konteyner, Telefon, Makine” ilanları vererek Kocaeli, İstanbul, Tekirdağ, Aydın, Mersin, Balıkesir, Kayseri, Adana, Aksaray, Gaziantep ve İzmir’deki iletişime geçtikleri vatandaşlardan “Kapora Bedeli, Ürün Ücreti” adı altında para talep etmek suretiyle haksız kazanç sağladığı tespit edilen 39 şüpheli şahıs yakalandı.

Kırşehir Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan http://alışmadaRandevu-islemlerim.com uzantılı sitede paylaşılan 0850’li numaralar üzerinden iletişim kuran “TÜVTÜRK Muayene İstasyonlarından Araç Muayene Randevusu Alınmasına” yönelik hizmet verildiği İstanbul ve Yalova’dan arayan şahıslara vergi, trafik cezası vb. ödemelerinin bulunduğu ve ödeme yapılmaması halinde randevu alınamayacağının söylenerek şahıslardan alınan tutarların bir kısmı ile vergi veya ceza ödemelerini yapan ancak gerçekte var olan vergi veya ceza borçlarından daha fazla para talep ederek haksız kazanç sağladığı tespit edilen 13 şüpheli şahıs yakalandı."

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Anahtar Kelimeler:
Ali Yerlikaya operasyon
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