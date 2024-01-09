Bu yöntemlerle vatandaşları soyup soğana çevirdiler! 'Vergi ve trafik cezası' yalanıyla dolandırıyorlardı, 20 ilde 75 kişi yakalandı

Kırşehir Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan http://alışmadaRandevu-islemlerim.com uzantılı sitede paylaşılan 0850’li numaralar üzerinden iletişim kuran “TÜVTÜRK Muayene İstasyonlarından Araç Muayene Randevusu Alınmasına” yönelik hizmet verildiği İstanbul ve Yalova’dan arayan şahıslara vergi, trafik cezası vb. ödemelerinin bulunduğu ve ödeme yapılmaması halinde randevu alınamayacağının söylenerek şahıslardan alınan tutarların bir kısmı ile vergi veya ceza ödemelerini yapan ancak gerçekte var olan vergi veya ceza borçlarından daha fazla para talep ederek haksız kazanç sağladığı tespit edilen 13 şüpheli şahıs yakalandı."