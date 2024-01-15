Büyükerşen'den aday tanıtım toplantısında CHP'ye sert sözler! 'Cesaretle söylüyorum' dedi: Bu parti nasıl adam olacak diye düşünüp durdum

"YILMAZ HOCA'NIN VİZYONUNU İYİ ANLADIĞIMI DÜŞÜNÜYORUM"

Ayşe Ünlüce de partililere seslenerek, “Mustafa Kemal Atatürk’ün bir sözü var, ‘en büyük eserim Cumhuriyet, diğeri de Cumhuriyet Halk Partisi’dir’ demiştir. Ben bugün en büyük eserden ikincisi olan CHP’nin çok önemli bir göreviyle karşınızda bulunuyorum Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı olarak. Duyduğum onuru, gururu kelimelerle anlatmama imkan yok. O kadar heyecanlıyım ki; tatlı bir heyecan bu. Umarım sizlere de geçiyordur. Yılmaz hocamızın bu şehri inşa ederken yarattığı vizyonu çok iyi anladığımı düşünüyorum. Onu çok iyi kavradığımı düşünüyorum. Bir okul gibiydi, onunla beraberken görev yaparken hep bir okulda yetiştiğimi düşündüm. Aslında hiç mezun olmak istemediğim bir görev ve okuldu bu ama bu bir bayrak yarışı. Yılmaz hocam da bu bayrağı bana verdi. Benim için bundan daha büyük onur ve gurur olamaz. O yüzden bu seçimi kazanarak bana yaşatılan bu onuru da Yılmaz hocamıza bir hediye olarak vermek istiyorum” ifadelerini kullandı.