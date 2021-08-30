C.1.2 varyantı nedir, öldürür mü? Koronavirüs C.1.2 varyantı belirtileri neler ve Türkiye'de var mı?

Geçtiğimiz yıldan bu yana etkisini sürdüren Covid-19 salgınında yeni bir varyantı daha keşfedildi. Pek çok ülkede görülen yeni koronavirüs varyantı C.1.2'nin Türkiye'de görülüp görülmediği ve belirtileri araştırılıyor. Peki C.1.2 varyantı nedir, öldürür mü?

C.1.2 VARYANTI NEDİR?

Geçtiğimiz yıldan bu yana Koronavirüsle mücadele sürerken ortaya çıkan yeni mutasyon ve varyantlar endişe yaratmaya devam ediyor.

Güney Afrika Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü ve KwaZulu-Natal Araştırma İnovasyon ve Dizilim Platformu bir araştırma yaptı ve araştırma sonucunda yeni bir koronavirüs varyantı tespit edildiğini kamuoyuna duyurdu.

EN HIZLI YAYILAN VARYANT Diğer mutasyonlara göre çok daha hızlı yayıldığı bilinen C 1.2 varyantı ilk olarak Mayıs 2021 tarihinde ülkedeki üçüncü koronavirüs dalgası sırasında tespit edilmiştir.

Yapılan son araştırmalara göre C.1.2 varyantının Çin, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Mauritius, İngiltere, Yeni Zelanda, Portekiz ve İsviçre'de bulunduğu belirtildi. SARS-CoV-2'ye ait yeni bir koronavirüs varyantı olan bu varyantın bulaşıcı etkisini göz önünde bulunduruluyor ve bu sebeple uzmanlar uyarılarda bulunuyor. Varyant Türkiye'de şu an için bulunmuyor.