C.1.2 varyantı nedir, öldürür mü? Koronavirüs C.1.2 varyantı belirtileri neler ve Türkiye'de var mı?

Geçtiğimiz yıldan bu yana etkisini sürdüren Covid-19 salgınında yeni bir varyantı daha keşfedildi. Pek çok ülkede görülen yeni koronavirüs varyantı C.1.2'nin Türkiye'de görülüp görülmediği ve belirtileri araştırılıyor. Peki C.1.2 varyantı nedir, öldürür mü?
C.1.2 VARYANTI NEDİR?
Geçtiğimiz yıldan bu yana Koronavirüsle mücadele sürerken ortaya çıkan yeni mutasyon ve varyantlar endişe yaratmaya devam ediyor.
Güney Afrika Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü ve KwaZulu-Natal Araştırma İnovasyon ve Dizilim Platformu bir araştırma yaptı ve araştırma sonucunda yeni bir koronavirüs varyantı tespit edildiğini kamuoyuna duyurdu.
EN HIZLI YAYILAN VARYANT
Diğer mutasyonlara göre çok daha hızlı yayıldığı bilinen C 1.2 varyantı ilk olarak Mayıs 2021 tarihinde ülkedeki üçüncü koronavirüs dalgası sırasında tespit edilmiştir.
Yapılan son araştırmalara göre C.1.2 varyantının Çin, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Mauritius, İngiltere, Yeni Zelanda, Portekiz ve İsviçre'de bulunduğu belirtildi. SARS-CoV-2'ye ait yeni bir koronavirüs varyantı olan bu varyantın bulaşıcı etkisini göz önünde bulunduruluyor ve bu sebeple uzmanlar uyarılarda bulunuyor. Varyant Türkiye'de şu an için bulunmuyor.
C.1.2 VARYANTI BELİRTİLERİ NELER?
Bilim insanların virüsün yayılma hızını da takip ederken aylık olarak C.1.2 varyantının aynı Beta ve Delta varyantları gibi hareket ettiğini ifade etti. C.1.2 varyantının yarısından fazlasının 14 mutasyon geçirdiğini de söyleyen uzmanlar, "Bu varyantın yaratacağı etkiyi görmek için daha çok çalışmak gerek. Bu varyantın Delta varyantına karşı baskın olup olmayacağını görmek için çalışmaları artırmamız gerekiyor" şeklinde konuştu. Varyantın tüm belirtileri henüz net olarak bilinmese de koronavirüsün belirtileri ile benzer olduğu bilinmekte.