Camda kalan su lekeleriyle vedalaşın! Bu yöntem camlarınızı ayna gibi pırıl pırıl yapacak

Camdaki su lekeleri dışarıyı izlerken estetikten uzak kötü bir görünüme sebep olabiliyor. Bu su lekeleri sadece pencerede değil duşakabinlerde de görülüyor. Birçok kişi camdaki su lekelerini kolay şekilde çıkartacak temizlik hilesini arıyor. Camdaki su lekesi nasıl çıkar? sorusunun cevabını merak ediyorsanız bu temizlik yöntemini deneyebilirsiniz.

CAMDAKİ SU LEKESİ NASIL ÇIKAR?

SİRKE KULLANIN Doğanın mucizesi sirke, camdaki su lekesini çıkarmak için de ideal. Camlarınızı silmeden önce kullanacağınız cam suyuna az miktarda sirke ekleyin. Sirke hem camlarınızdaki su lekesini çıkarır, hem de camlarınızın hiç olmadığı kadar parlak bir görünüme sahip olmasını sağlar.

MİKROFİBER BEZ TERCİH EDİN Camlarınızı silerken kullandığınız bez son derece önemli. Camlarınızı silerken normal bez kullanmamalısınız. Bunun yerine mikro fiber bez tercih etmeniz camdaki su lekesini çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

YUMUŞATICIDAN YARARLANIN Camdaki su lekesini çıkarmanın bir diğer yöntemi ise cam suyunuza yumuşatıcı eklemektir. Yumuşatıcı hem hali hazırdaki su lekelerinin çıkmasını sağlar hem de camınızda tekrar su lekesi oluşmasını engeller. Yumuşatıcının sağlayacağı kayganlık camda su lekesi oluşmamasına yardımcı olur. Üstelik camlarınız son derece parlak bir görünüme bürünür.

BULAŞIK PARLATICILARI İŞİNİZE YARAYABİLİR Camdaki su lekesi nasıl çıkar sorusuna yanıt olarak bulaşıklarınız için kullandığınız parlatıcıları cam silme için kullanabilirsiniz. Bu ürünlerle nasıl bulaşıklarınız parlak ve lekesiz bir görünüme kavuşuyorsa, aynı durum camlarınız için de geçerli olacaktır.