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  4. Canan Karatay dolandırıcıların ağına düşmüştü! O anları anlattı: Hipnotize oldum

Canan Karatay dolandırıcıların ağına düşmüştü! O anları anlattı: Hipnotize oldum

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
18.01.2024 22:37 | Son Güncelleme:
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Telefon dolandırıcıları 10 yıl önce Canan Karatay'ı da tuzaklarına düşürmüştü. Profesör Canan Karatay kendini hakim ve savcı diye tanıtanlara yüklü miktarda parasını kaptırmıştı. O dolandırıcılar yakalandı. Karatay'da düştüğü tuzağı Show TV'ye anlattı. Karatay, "Hiçbir emniyet müdürü, hiçbir savcı, hiçbir polis telefonla sizden para istemez inanmayın, güvenmeyin" diyerek vatandaşları bu konuda uyardı.

Geliştirdiği "Karatay Diyeti" ile tanınan Prof. Dr. Canan Karatay da telefon dolandırıcılarının hedefi olmuştu. Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan şüpheliler Canan Karatay'a bankadan çektirdikleri 50 bin dolar ve 10 bin lirayı iki ayrı parkta bıraktırdı. Canan Karatay dolandırıcıların tuzağına nasıl düştüğünü anlattı. Karatay, 'Sakın bunu yapmayın' diyerek vatandaşlara da önemli uyarılarda bulundu.

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'Kimseye bir şey söylemeyeceksiniz, telefonu kapatmayacaksınız' işte bunları söyleyen telefon dolandırıcıları ünlü profesör Canan Karatay'ı da böyle dolandırmıştı. Telefon dolandırıcıları yakayı ele verdi. Hakimler ve Profesörler de dolandırıldı. Canan Karatay 10 yıl önce kendini hakim ve savcı diye tanıtan dolandırıcıların hedefi olmuştu.

"TAMAMEN HİPNOTİZE OLUYORSUNUZ"

"TAMAMEN HİPNOTİZE OLUYORSUNUZ"

Canan Karatay kandırıldığı anları Show TV'ye anlattı. Karatay, "Yurt dışında sizin kimliğiniz kullanılarak hesap açılmış, burdan PKK'ya yüklü bir para gitmiş ve siz bununla suçlanıyorsunuz. Arkadan sesler geliyor 'Ben komiser bilmem kim' savcımıza veriyorum telefonu. Tamamen hipnotize oluyorsunuz. Bankadan paranızı alıp vereceksiniz sonra devlet size bunu ödeyecek. Ben savcıyla konuştuğumu zannettiğim için 'Peki efendim' diyorum hep. Bana dediler ki 'Peki efendim demeyin,eşinizle konuşur gibi bizimle konuşun'. Ben de o zaman 'peki Ali Bey' dedim. Eşimin adı Ali." ifadelerini kullandı.

Söylenenleri yerine getiren Profesör Karatay, söylenen 50 bin dolar ile 10 bin lirayı çantasına koydu. Karatay'a dolandırıcılar 'Bakkala gidin bir bakkaldan naylon torba alın,parayı naylon torbaya koyun' dediler.

Karatay olayın sonrasını şu şekilde anlatıyor; 


"Telefonu da üstü kapalı buzluklar var ya oraya koydum. Kapatmayın dedikleri telefon buzluğun üzerine düştü. Onun üzerine bakkal beyden rica ettim gel çıkar diye, o geldi ve çıkarttı."

YAKALANDILAR!

YAKALANDILAR!

Tekrar arayan dolandırıcılar para dolu poşeti Kalamış Parkı'na bırakmalarını istemişti. O dolandırıcılar emniyetin yaptığı geniş çaplı operasyonla yakalandı.

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Anahtar Kelimeler:
Canan Karatay dolandırıcı
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