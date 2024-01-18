Canan Karatay dolandırıcıların ağına düşmüştü! O anları anlattı: Hipnotize oldum

"TAMAMEN HİPNOTİZE OLUYORSUNUZ"

Canan Karatay kandırıldığı anları Show TV'ye anlattı. Karatay, "Yurt dışında sizin kimliğiniz kullanılarak hesap açılmış, burdan PKK'ya yüklü bir para gitmiş ve siz bununla suçlanıyorsunuz. Arkadan sesler geliyor 'Ben komiser bilmem kim' savcımıza veriyorum telefonu. Tamamen hipnotize oluyorsunuz. Bankadan paranızı alıp vereceksiniz sonra devlet size bunu ödeyecek. Ben savcıyla konuştuğumu zannettiğim için 'Peki efendim' diyorum hep. Bana dediler ki 'Peki efendim demeyin,eşinizle konuşur gibi bizimle konuşun'. Ben de o zaman 'peki Ali Bey' dedim. Eşimin adı Ali." ifadelerini kullandı.