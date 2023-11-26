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  4. Canan Karatay uyardı! Balıkları tüketmeden önce mutlaka test edin! "Zehre dönüşebilir!"

Canan Karatay uyardı! Balıkları tüketmeden önce mutlaka test edin! "Zehre dönüşebilir!"

26.11.2023 13:41 | Son Güncelleme:
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Prof. Dr. Canan Karatay sağlık konusunda yaptığı uyarılara bir yenisini daha ekledi. Kış aylarının vazgeçilmez besin kaynaklarından olan balığa değinen uzman isim zehirlenmemek için pratik kontrol yöntemlerini açıkladı. Kış aylarında balık konusunda sağlıklı beslenme deneyimi için bu önlemleri mutlaka alın.

Sağlıklı beslenmenin yanı sıra hastalıklara ilişkin yaptığı açıklamalarla da dikkat çeken Prof. Dr. Canan Karatay, taze balığın besin değeri ve vitamin deposu açısından son derece yararlı olduğunu belirtti. Balığın tazeliğini anlamanın pratik yollarını sıralayan uzman isim çarpıcı bir uyarıda bulundu.

Keşfet

Derin bir kaba su doldurduktan sonra balığın içine koyulmasını öneren uzman isim taze ise dibe çökeceklerini belirtti.
Balığın bir süre sonra suyun yüzeyine çıkıp ağzının açılması ise bayat olduğu anlamına geliyor.
Balığın taze olduğunu gösteren bir diğer unsur ise gözlerinin canlı ve saydam olmasıdır.

KARIN BÖLGESİ ŞİŞKİNSE YEMEYİN!

KARIN BÖLGESİ ŞİŞKİNSE YEMEYİN!
Bu kapsamda taze balığın karın bölgesine dikkat edilmesi gerekiyor. Şişkin olması balığın bayat olduğuna işaret ediyor.
Uzman ismin yaptığı açıklamaya göre balığın taze olduğunu gösteren bir diğer unsur ise solungaçlarının kırmızı ve nemli olması.
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