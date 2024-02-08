Canlı yayında gergin anlar! Deniz Zeyrek'in Lütfü Savaş'a göndermesi olay oldu: "Belki siz AK Parti kökenli olduğunuz için..."

DENİZ ZEYREK ARAYA GİRDİ: "SADECE SİZ DEĞİL İZMİR, ÇEŞME ADAYLARI DA TARTIŞILIYOR"

Bu sözler üzerine gazeteci Deniz Zeyrek araya girdi. Savaş'a tepki gösteren Zeyrek şöyle konuştu;

"Şundan olabilir mi mesela; CHP'de bir demokrasi işliyor. Diğer tarafta ise tek adam sistemi var. Orada cumhurbaşkanının kararları tartışılmıyor ama CHP'de demokrasi işliyor. Aktif dinamik bir taban var, bir parti meclisi var, bir MYK var ve herkes de sizinle aynı düşünmüyor olabilir. Mesela bundan dolayı İzmirde tartışılıyor mesela sadece siz tartışılmıyordunuz. İşte Çeşme adayı da tartışılıyor."

