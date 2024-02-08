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  4. Canlı yayında gergin anlar! Deniz Zeyrek'in Lütfü Savaş'a göndermesi olay oldu: "Belki siz AK Parti kökenli olduğunuz için..."

Canlı yayında gergin anlar! Deniz Zeyrek'in Lütfü Savaş'a göndermesi olay oldu: "Belki siz AK Parti kökenli olduğunuz için..."

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
08.02.2024 10:27 | Son Güncelleme:
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6 Şubat depremlerinin yıl dönümündeki anmada protesto edilen isimlerden olan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ile gazeteci Deniz Zeyrek'in tartışması canlı yayına damga vurdu. Savaş, kimsenin Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman belediye başkanını tartışmadığını iddia etti. Bu sözler üzerine araya giren Zeyrek, CHP'de bir demokrasi kültürü olduğunu ve aday tartışmalarının çok normal olduğunu savunarak "Belki siz AK Parti kökenli olduğunuz için çok alışamamış olabilirsiniz" diye konuştu.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın adaylığı gündemi meşgul etmeye devam ediyor. CHP tarafından yeniden aday gösterilen Lütfü Savaş'ın 6 Şubat depremlerinin yıl dönümündeki Hatay'daki anmada protesto edilmesi tartışmaları yeniden alevlendirdi. Alana girmesiyle birlikte Savaş'a tepki gösteren kalabalıktan, "Lütfü istifa" sloganlarının yükseldiği görülürken "Lütfü Savaş'ın adaylığı geri mi çekilecek?" sorusu gündeme geldi. Savaş yaptığı açıklamada ise yoluna devam edeceğini duyurdu.

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LÜTFÜ SAVAŞ: "YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ, SEÇİMİ KAZANACAĞIZ"

LÜTFÜ SAVAŞ: "YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ, SEÇİMİ KAZANACAĞIZ"

Yaşanan gelişmeler sonrası Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş, hakkındaki diidalara yanıt vermek ve yaşananları değerlendirmek için Sözcü TV yayınına konuk oldu.

Söz konusu anma programında kendisini protesto edenlerin bir kısmını provokatörlükle suçlayan Savaş, "Biz yolumuza devam edeceğiz, seçimi kazanacağız" dedi.

SAVAŞ: "ERDOĞAN DA BAKLAYI AĞZINDAN ÇIKARTTI"

SAVAŞ: "ERDOĞAN DA BAKLAYI AĞZINDAN ÇIKARTTI"

Savaş, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı;

"İktidar burada seçimi iki defadır kaybediyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayına karşı 3. defa da kaybetmemek için manipülasyon yapıyor. Sosyal medyada olsun, farklı noktalarda olsun manipülasyon yapılıyor. Buradaki seçimleri kazanmak için Sayın Cumhurbaşkanımız da zaten geldiğinde baklayı ağzından çıkarttı. 'Hatay Mahsun ve garip kalacak biz olmazsak.' Hatay 20 yıl bağımsızlık mücadelesi vermiş bir şehir. Hatay masum ve garip olmaz. Hatay mücadelecidir. Hatay belki yolsuz kalır yani yolu olmayabilir, susuz kalabilir, yemeği az olabilir ama Hataylı onurlu yaşar."


DENİZ ZEYREK: "ACILI İNSANLARI PROVOKASYONLUKLA SUÇLUYORSUNUZ"

DENİZ ZEYREK: "ACILI İNSANLARI PROVOKASYONLUKLA SUÇLUYORSUNUZ"

Programın katılımcılarından Sözcü yazarı Deniz Zeyrek ise "Ben Samandağ'da da dolaştım, Defne'de de dolaştım, Antakya'da da dolaştım, İskenderun'da da dolaştım, sizden hep şikayet duydum. Ben arabamla geldim Hatay'a, arabamın plakası bile okunmuyor. Hataylılar için kendinizi yırtmanız gerekir, kendinizi parçalamanız lazım. Acılı insanları provokasyon yapmakla suçluyorsunuz." ifadelerini kullandı.

SAVAŞ: "NEDEN SADECE HATAY TARTIŞILIYOR?"

SAVAŞ: "NEDEN SADECE HATAY TARTIŞILIYOR?"

Adaylığının tartışılmasıyla ilgili gelen soruya da yanıt veren Savaş, "Cumhuriyet Halk Partisi'nde bizim adaylığın tartışacak hiçbir pozisyon yok. Biz şu anda hem genel başkanımızın hem parti meclisimizin seçmişolduğu bir adayız. Ben şunu anlayamıyorum. Niye kimse Adıyaman Belediye Başkanı'nı Malatya Belediye Başkanı'nı Kahramanmaraş Belediye Başkanı'nı tartışmıyor da Hatay'ı tartışıyor?" dedi.

DENİZ ZEYREK ARAYA GİRDİ: "SADECE SİZ DEĞİL İZMİR, ÇEŞME ADAYLARI DA TARTIŞILIYOR"

DENİZ ZEYREK ARAYA GİRDİ: "SADECE SİZ DEĞİL İZMİR, ÇEŞME ADAYLARI DA TARTIŞILIYOR"

Bu sözler üzerine gazeteci Deniz Zeyrek araya girdi. Savaş'a tepki gösteren Zeyrek şöyle konuştu;

"Şundan olabilir mi mesela; CHP'de bir demokrasi işliyor. Diğer tarafta ise tek adam sistemi var. Orada cumhurbaşkanının kararları tartışılmıyor ama CHP'de demokrasi işliyor. Aktif dinamik bir taban var, bir parti meclisi var, bir MYK var ve herkes de sizinle aynı düşünmüyor olabilir. Mesela bundan dolayı İzmirde tartışılıyor mesela sadece siz tartışılmıyordunuz. İşte Çeşme adayı da tartışılıyor."

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Lütfü Savaş Yerel seçim Deniz Zeyrek Hatay CHP ak parti
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