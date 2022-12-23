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Çatlamış topukları anında pamuk gibi yapacak! Çatlamış topuklardan kurtulmak için doğal çözümler

23.12.2022 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çatlamış topuk görünümü hem erkeklerde hem de kadınlarda görülebiliyor. Kış aylarında soğuk hava ve rahatsız ayakkabılar nedeniyle artış gösteren çatlamış topukları çözmek için çeşitli yöntemler aranıyor. Doğal yöntemlerle pamuk gibi yumuşacık topuklara sahip olmak istiyorsanız aşağıdaki çatlak topuklardan kurtulmanın yollarını deneyebilirsiniz.

Toplumda birçok kişi çatlamış topuk şikayeti yaşıyor. Çoraplarını çıkarmaya utanan kişiler çatlamış topuklar için çözüm önerileri arıyor. Evde yapılan basit uygulamalar çatlamış topukları anında yumuşatabiliyor. Düzenli bir şekilde yapıldığında ve ayak bakımına dikkat edildiğinde yumuşacık, bakımlı ayaklara sahip olabilirsiniz.

TOPUK ÇATLAĞI NEDEN OLUR?

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  • Çok fazla ayakta durmak (özellikle sert zeminlerde)
  • Ayakların uzun süre ayakkabı içinde kalması
  • Yanlış ayakkabı seçimi
  • Cilt kuruluğu
  • Nem eksikliği
  • Cildin susuz kalması
  • Kuru hava
  • Tedavi edilmeyen nasırlar
  • Yetersiz ayak bakımı
  • Yaşlanma
  • Sağlıksız ve yetersiz beslenme
  • Sedef, egzama gibi kronik cilt sorunları
  • Diyabet
  • Troid hastalığı
  • Ayrıca ayak bakımı ihmal edildiğinde de topuklarda çatlama meydana gelir.
  • Yaz mevsiminde kuru ve sıcak günlerde ayaklara nemlendirici sürülmezse, topuklar kurur ve çatlamaya başlar.
  • Duş esnasında ayaklara kese yapılması, ölü derinin atılması önerilir. Aksi takdirde ölü deri topukta kalarak çatlamaya neden olabilir.
  • Çatlamanın oluşmaması için gerekli bakım tedbirleri alınmalıdır.

ÇATLAMIŞ TOPUK NASIL YUMUŞATILIR?

LİMON

LİMON
Ciltle alakalı birçok sorunu iyi gelen limon, asidik yapısı sayesinde cildi yumuşatarak çatlamayı önler. Topuğunuzda meydana gelen çatlaklar sizi rahatsız ediyorsa; ılık suyun içerisine bir miktar limon suyu ilave edin ve ayaklarınızı bu suda yaklaşık 15 dakika bekletin. Ardından ponza taşı yardımıyla topuğunuzu fırçalayın. Son olarak ise ayaklarınızı temiz su ile yıkayın ve havlu yardımıyla kurutun. Bu yöntemi uygularken dikkat etmeniz gereken nokta suyun çok sıcak olmamasıdır. Çünkü sıcak su cildinizin kurumasına, dolayısıyla topuğunuzun daha fazla çatlamasına sebep olur.

BİTKİSEL YAĞLAR

BİTKİSEL YAĞLAR
Zeytinyağı, Hindistan cevizi yağı, susam yağı ya da badem yağı… Cilde çok iyi geldiği söylenen bu yağların ortak özelliği cildi doğal yollarla nemlendirmesidir. Topuk çatlağından kurtulmak için; ayağınızı ılık suda bir süre beklettikten sonra topuğunuzu ponza taşıyla ovun. Ardından ayağınızı temizleyin ve kurulayın. Sonrasında seçtiğiniz öz yağlardan biriyle ayak tabanlarınıza masaj yapın. Bu işlemin ardından ayağınıza çorap giyin ve bu şekilde uyuyun. Sabah uyandığınızda topuklarınızdaki yumuşaklık sizi de şaşırtacaktır. Bu yöntemi topuklarınızdaki çatlaklar tamamen geçene kadar her gece tekrar edebilirsiniz.

VAZELİN

VAZELİN
Topuk çatlağı için ne yapmalı diye soranlara önerebileceğimiz bir diğer doğal çözüm vazelin. Topuğunuzu yumuşatmak ve cildinize ihtiyaç duyduğu nemi vermek amacıyla vazelinden destek alabilirsiniz. Öz yağlarda olduğu gibi, ayaklarınızı ılık suda beklettikten sonra topuğunuzu ponza taşıyla ovun. Ardından tüm ayağınıza bolca vazelin sürün ve ayaklarınıza çorap giydikten sonra bu şekilde uyuyun. Sabah kalktığınızda topuğunuzda ciddi bir yumuşama olacaktır. Dilerseniz vazelini bir çay kaşığı kadar limon suyuyla karıştırıp ayağınıza sürebilirsiniz. Bu uygulamanın topuktaki çatlama geçene kadar her gün yapılması tavsiye ediliyor.

BAL

BAL
Mucizevi besin balın antibakteriyel ve nemlendirici özelliği sayesinde topuk çatlaklarından hızla kurtulabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken; ılık su dolu bir kaba bir miktar balı ilave etmek ve bu suda ayaklarınızı 15 dakika kadar bekletmek. Ardından diğer yöntemlerde olduğu gibi ayaklarınızı durulamanız, kurulamanız ve ponza taşı ile topuklarınızı fırçalamanız gerekiyor. Bu yöntemi de topuklarınızdaki çatlaklar tamamen yok olana kadar uygulayabilirsiniz.

OLGUN MUZ

OLGUN MUZ
Yumuşacık ve pürüzsüz ayak topukları için muzun nemlendirici özelliğinden faydalanabilirsiniz. Olgun bir muzu ezip püre haline getirdikten sonra topuklarınızı muz püresi ile ovun. Mümkünse muz püresini 5-10 dakika kadar ayağınızda bekletin. Ardından ayaklarınızı ılık su ile temizleyin. Sonrasında, ayaklarınızı yine 5-10 dakika kadar soğuk suda bekletin.
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bal limon muz vazelin yağ topuk

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