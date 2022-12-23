Çatlamış topukları anında pamuk gibi yapacak! Çatlamış topuklardan kurtulmak için doğal çözümler

Toplumda birçok kişi çatlamış topuk şikayeti yaşıyor. Çoraplarını çıkarmaya utanan kişiler çatlamış topuklar için çözüm önerileri arıyor. Evde yapılan basit uygulamalar çatlamış topukları anında yumuşatabiliyor. Düzenli bir şekilde yapıldığında ve ayak bakımına dikkat edildiğinde yumuşacık, bakımlı ayaklara sahip olabilirsiniz. TOPUK ÇATLAĞI NEDEN OLUR? Çok fazla ayakta durmak (özellikle sert zeminlerde)

Ayakların uzun süre ayakkabı içinde kalması

Yanlış ayakkabı seçimi

Cilt kuruluğu

Nem eksikliği

Cildin susuz kalması

Kuru hava

Tedavi edilmeyen nasırlar

Yetersiz ayak bakımı

Yaşlanma

Sağlıksız ve yetersiz beslenme

Sedef, egzama gibi kronik cilt sorunları

Diyabet

Troid hastalığı

Ayrıca ayak bakımı ihmal edildiğinde de topuklarda çatlama meydana gelir.

Yaz mevsiminde kuru ve sıcak günlerde ayaklara nemlendirici sürülmezse, topuklar kurur ve çatlamaya başlar.

Duş esnasında ayaklara kese yapılması, ölü derinin atılması önerilir. Aksi takdirde ölü deri topukta kalarak çatlamaya neden olabilir.

Çatlamanın oluşmaması için gerekli bakım tedbirleri alınmalıdır.

ÇATLAMIŞ TOPUK NASIL YUMUŞATILIR?

LİMON Ciltle alakalı birçok sorunu iyi gelen limon, asidik yapısı sayesinde cildi yumuşatarak çatlamayı önler. Topuğunuzda meydana gelen çatlaklar sizi rahatsız ediyorsa; ılık suyun içerisine bir miktar limon suyu ilave edin ve ayaklarınızı bu suda yaklaşık 15 dakika bekletin. Ardından ponza taşı yardımıyla topuğunuzu fırçalayın. Son olarak ise ayaklarınızı temiz su ile yıkayın ve havlu yardımıyla kurutun. Bu yöntemi uygularken dikkat etmeniz gereken nokta suyun çok sıcak olmamasıdır. Çünkü sıcak su cildinizin kurumasına, dolayısıyla topuğunuzun daha fazla çatlamasına sebep olur.

BİTKİSEL YAĞLAR Zeytinyağı, Hindistan cevizi yağı, susam yağı ya da badem yağı… Cilde çok iyi geldiği söylenen bu yağların ortak özelliği cildi doğal yollarla nemlendirmesidir. Topuk çatlağından kurtulmak için; ayağınızı ılık suda bir süre beklettikten sonra topuğunuzu ponza taşıyla ovun. Ardından ayağınızı temizleyin ve kurulayın. Sonrasında seçtiğiniz öz yağlardan biriyle ayak tabanlarınıza masaj yapın. Bu işlemin ardından ayağınıza çorap giyin ve bu şekilde uyuyun. Sabah uyandığınızda topuklarınızdaki yumuşaklık sizi de şaşırtacaktır. Bu yöntemi topuklarınızdaki çatlaklar tamamen geçene kadar her gece tekrar edebilirsiniz.

VAZELİN Topuk çatlağı için ne yapmalı diye soranlara önerebileceğimiz bir diğer doğal çözüm vazelin. Topuğunuzu yumuşatmak ve cildinize ihtiyaç duyduğu nemi vermek amacıyla vazelinden destek alabilirsiniz. Öz yağlarda olduğu gibi, ayaklarınızı ılık suda beklettikten sonra topuğunuzu ponza taşıyla ovun. Ardından tüm ayağınıza bolca vazelin sürün ve ayaklarınıza çorap giydikten sonra bu şekilde uyuyun. Sabah kalktığınızda topuğunuzda ciddi bir yumuşama olacaktır. Dilerseniz vazelini bir çay kaşığı kadar limon suyuyla karıştırıp ayağınıza sürebilirsiniz. Bu uygulamanın topuktaki çatlama geçene kadar her gün yapılması tavsiye ediliyor.

BAL Mucizevi besin balın antibakteriyel ve nemlendirici özelliği sayesinde topuk çatlaklarından hızla kurtulabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken; ılık su dolu bir kaba bir miktar balı ilave etmek ve bu suda ayaklarınızı 15 dakika kadar bekletmek. Ardından diğer yöntemlerde olduğu gibi ayaklarınızı durulamanız, kurulamanız ve ponza taşı ile topuklarınızı fırçalamanız gerekiyor. Bu yöntemi de topuklarınızdaki çatlaklar tamamen yok olana kadar uygulayabilirsiniz.