Cemil Tugay, Hamza Dağ'ın önünde! AK Partili isim Mansur Yavaş önde demişti! İzmir'deki anket sonuçları da gelmeye başladı

31 Mart tarihinde yapılacak yerel seçimler büyük bir heyecanla bekleniyor. Özellikle büyükşehirlerde ortaya çıkacak tablo merak konusu. CHP'nin kalesi olarak nitelendirilen İzmir'de de CHP ve AK Parti arasında geçmesi beklenen yarış iyice kızıştı. Anket şirketleri birçok ildeki sonuçlarını paylaşmaya devam ederken ORC Araştırma İzmirlilere, "Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?" sorusunu yöneltti.

