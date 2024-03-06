Cemil Tugay, Hamza Dağ'ın önünde! AK Partili isim Mansur Yavaş önde demişti! İzmir'deki anket sonuçları da gelmeye başladı

31 Mart tarihinde yapılacak yerel seçimler büyük bir heyecanla bekleniyor. Özellikle büyükşehirlerde ortaya çıkacak tablo merak konusu. CHP'nin kalesi olarak nitelendirilen İzmir'de de CHP ve AK Parti arasında geçmesi beklenen yarış iyice kızıştı. Anket şirketleri birçok ildeki sonuçlarını paylaşmaya devam ederken ORC Araştırma İzmirlilere, "Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?" sorusunu yöneltti.
ORC'nin anketine göre CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay yüzde 40,1 oy aldı.
AK Parti'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ ise yüzde 31,2 oy aldı.
CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Cemil Tugay yüzde 40,1
AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Hamza Dağ yüzde 31,2
İYİ Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ümit Özlale yüzde 13,6