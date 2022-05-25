Çin'in yeni gözdesi! İki yolcuya kadar "tamam" diyor: Uçan otomobil Xpeng X2 tanıtıldı

Uçan araba haberleri dört bir yandan gelmeye devam ederken, Çinli elektrikli otomobil üreticisi Xpeng, "X2" isimli yeni uçan otomobilin tanıtımını yaptı.
YENİ BİR SOLUK GETİRECEK
Xpeng X2'nin hem çevre dostu olması hem de havada hareket etmesi nedeniyle kent yaşamına yeni bir soluk getireceğine yönelik öngörüler var.
Xpeng X2, iki yolcu kapasiteli ve elektrikten gücünü alıyor.
Araç, beşinci nesil bir eVTOL (Elektrikli dikey kalkış ve iniş uçağı) olarak tanımlanıyor.
Çin'in yeni gözdesi olacak bu araç otonom uçuş kabiliyetiyle de donatılmış.
Xpeng X2, verilen detaylara bakılırsa 560 kilogram ağırlığında.
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