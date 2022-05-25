Çin'in yeni gözdesi! İki yolcuya kadar "tamam" diyor: Uçan otomobil Xpeng X2 tanıtıldı

Uçan araba haberleri dört bir yandan gelmeye devam ederken, Çinli elektrikli otomobil üreticisi Xpeng, "X2" isimli yeni uçan otomobilin tanıtımını yaptı.

Xpeng X2'nin hem çevre dostu olması hem de havada hareket etmesi nedeniyle kent yaşamına yeni bir soluk getireceğine yönelik öngörüler var.