'Cin sardı' söylentisi herkesi kaçırdı! Köyü terk ettiler, 15 yıldır kimse gelip gitmiyor! İddialara aldırmayan bir aile köye taşındı: Tek bir cin bile görmedik

15 yıl önce ortaya atılan cin iddiası Sivas’ın Şarkışla ilçesindeki bir köyün terk edilmesine yol açtı. 'Köyü cinlerin sardığı' söylentisi nedeniyle Kışla Köyü'nde yaşayan aileler başka yerlere göç etti. Söylentilere aldırmayan bir aile ise 5 yıl önce taşındıkları köyde tek başına yaşamaya devam ediyor. İlçede esnaflık yapan bir vatandaş ise söylentiler nedeniyle köye kimsenin gelip gitmediği ve adeta harabeye döndüğünü söyledi.
Sivas’ın Şarkışla ilçesinde bulunan Kışla köyü, 15 yıl önce köye cinlerin yerleştiği söylentileri üzerine köylü tarafından terk edildi. Adı cinli köye çıkan köyde 15 yıl önce 20 hane yaşarken köyde yaşayan tüm aileler köyü terk etti. Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır
Beş yıl önce ise Gültekin ailesi köye yerleşti. Söylentilere aldırmadan 5 yıldır köyde hayat süren aile söylentilerin doğru olduğuna inanmıyor.
Köyde terk edilen haneler ise ilgisizlik ve bakımsızlık yüzünden harabeye döndü.
Beş yıldır ailesiyle birlikte köyde yaşayan Tülay Gültekin, söylentilere inanmadığını belirterek, “Burası 10 veya 15 yıldır boş bir halde bulunuyor, köyün neden terk edildiğini bilmiyorum.
Bu köyün cinli olduğunu söyleyerek insanları korkutuyorlar. Aslında öyle bir şey yok.
Ben burada 5 yıldır yaşıyorum, söylentilere dair hiçbir şey görmedim” şeklinde konuştu.
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