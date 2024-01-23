'Cin sardı' söylentisi herkesi kaçırdı! Köyü terk ettiler, 15 yıldır kimse gelip gitmiyor! İddialara aldırmayan bir aile köye taşındı: Tek bir cin bile görmedik

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde bulunan Kışla köyü, 15 yıl önce köye cinlerin yerleştiği söylentileri üzerine köylü tarafından terk edildi. Adı cinli köye çıkan köyde 15 yıl önce 20 hane yaşarken köyde yaşayan tüm aileler köyü terk etti.

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır



Beş yıl önce ise Gültekin ailesi köye yerleşti. Söylentilere aldırmadan 5 yıldır köyde hayat süren aile söylentilerin doğru olduğuna inanmıyor.

Köyde terk edilen haneler ise ilgisizlik ve bakımsızlık yüzünden harabeye döndü.

Beş yıldır ailesiyle birlikte köyde yaşayan Tülay Gültekin, söylentilere inanmadığını belirterek, “Burası 10 veya 15 yıldır boş bir halde bulunuyor, köyün neden terk edildiğini bilmiyorum.

Bu köyün cinli olduğunu söyleyerek insanları korkutuyorlar. Aslında öyle bir şey yok.