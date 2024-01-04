Defalarca tehdit etti sonra boşandığı eşine kurşun yağdırdı! Boynundan vurulan kadından acı haber

İddiaya göre Ş.A, kısa süre önce boşandığı eşi Tülay D. (45) ile konuşmak için bulunduğu evin sokağına geldi. O sırada işten gelen Tülay D., Ş.A.’yı karşısında görünce ne yapacağını şaşırdı. İkili arasında başlayan konuşma tartışmaya dönüştü.