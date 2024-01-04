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  4. Defalarca tehdit etti sonra boşandığı eşine kurşun yağdırdı! Boynundan vurulan kadından acı haber

Defalarca tehdit etti sonra boşandığı eşine kurşun yağdırdı! Boynundan vurulan kadından acı haber

04.01.2024 23:06 | Son Güncelleme:
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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde eski eşini defalarca tehdit eden şahıs, sokak ortasında kurşun yağdırdı. Boynundan vurulan kadın hayatını kaybetti. Polis kaçan eski kocayı bulmak için çalışma başlattı.

Kocaeli'de boşandığı eşine kurşun yağdırdı.Olay Darıca ilçesi Abdi İpekçi Mahallesi'nde yaşandı.

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İddiaya göre Ş.A, kısa süre önce boşandığı eşi Tülay D. (45) ile konuşmak için bulunduğu evin sokağına geldi. O sırada işten gelen Tülay D., Ş.A.’yı karşısında görünce ne yapacağını şaşırdı. İkili arasında başlayan konuşma tartışmaya dönüştü.

 Ş.A., tabanca ile eski eşine 5 el ateş etti. Tabancadan çıkan 3 kurşun kadının boynuna isabet etti. Kadın kanlar içinde yere yığılırken, Ş.A. ise servis aracına binerek kaçtı.

Olayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadını ambulansla hastaneye kaldırdı. Tülay D. hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

DEFALARCA TEHDİT ALMIŞ!

DEFALARCA TEHDİT ALMIŞ!

Tülay D'nin eski eşinden defalarca tehdit aldığı ve 2 çocukları olduğu öğrenildi. Ayrıca Tülay D.'nin Darıca’da bulunan bir yerel televizyonun reklam departmanında çalıştığı öğrenildi. Polis kaçan eski kocayı bulmak için çalışma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli Darıca ilçe
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