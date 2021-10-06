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Demans hastalığı nedir? Demans hastalığının belirtileri ve tedavisi...

06.10.2021 16:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Unutkanlığın ön planda olduğu pek çok hastalığa verilen genel bir isim olan demans hastalığı özellikle yaşlı popülasyonda sıkça rastlanmaktadır. Son olarak Pakize Suda'nın da yakalandığı bilinen hastalığın belirtileri ve tedavisi merak ediliyor. Peki Demans hastalığı nedir? İşte Demans hastalığının belirtileri ve tedavisi...

Demans hastalığı son olarak Pakize Suda'nın rahatsızlığı sonrası gündeme geldi. Özellikle yaşlı popülasyonda görülen hastalığın hafıza kaybı, kafa karışıklığı gibi pek çok belirtisi oluyor. Peki Demans hastalığı nedir?

DEMANS HASTALIĞI NEDİR?

PAKİZE SUDA'NIN HASTALIĞI DEMANS NEDİR?

PAKİZE SUDA'NIN HASTALIĞI DEMANS NEDİR?
Demans hastalığı, genellikle yaşlılığa bağlı olarak görülmektedir. Bu hastalık, zihinsel kabiliyetin günlük yaşamı etkileyecek derecede düşüş göstermesi hakkında kullanılmakta olan genel bir terimdir.
Kişinin günlük faaliyetlerini yerine getirme becerisini azaltan, zihinsel becerilerinde düşüş yaşanmasına sebep olan semptom grubudur. Alzheimer en yaygın demans türü olarak bilinmektedir.
Demans çeşitli sebeplerle ortaya çıkabilir. Bu beyinde sebebi bilinmemekte olan bir süreç olabildiği gibi, bazı sistemik hastalıkların sonuçları olarak, damar hastalıklarından, tümörlerden, madde ve alkol kullanımından veya bu nedenlerden birkaçının beraber olması sebebiyle de ortaya çıkabilir.

DEMANS HASTALIĞI BELİRTİLERİ VE TEDAVİSİ

DEMANS HASTALIĞI BELİRTİLERİ VE TEDAVİSİ
Demansın yaygın belirtileri merak ediliyor. Bu hastalık belirtileri, sebebine bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Ancak yaygın belirtileri şunlardır: Akıl yürütme ve sorun çözmede zorlanma, Karışık işleri yürütmede zorlanma, Motor fonksiyonlarda ve koordinasyonda zorlanma, Kafa karışıklığı ve odaklanamama, Bilişsel değişiklikler, Hafıza kaybı, İletişimde ya da kelime bulmakta zorlanma, Görsel beceriler ve yön bulma becerilerinde eksiklik, Psikolojik değişiklikler, Kişilik değişikliği, Depresyon (Bunalım), Paranoya, Halüsinasyon, Anksiyete (Kaygı Bozukluğu), Uygunsuz Davranışlar. Vu hastalığın tedavisi ise ilerleyici demans türlerinin çoğunda mümkün değildir. Ancak belirtileri ve semptomları yönetmenin bir takım yolları vardır. Çeşitli ilaçlar semptomları azaltmak için kullanılmaktadır.
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