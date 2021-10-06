Demans hastalığı nedir? Demans hastalığının belirtileri ve tedavisi...

Demans hastalığı son olarak Pakize Suda'nın rahatsızlığı sonrası gündeme geldi. Özellikle yaşlı popülasyonda görülen hastalığın hafıza kaybı, kafa karışıklığı gibi pek çok belirtisi oluyor. Peki Demans hastalığı nedir?

DEMANS HASTALIĞI NEDİR?

PAKİZE SUDA'NIN HASTALIĞI DEMANS NEDİR? Demans hastalığı, genellikle yaşlılığa bağlı olarak görülmektedir. Bu hastalık, zihinsel kabiliyetin günlük yaşamı etkileyecek derecede düşüş göstermesi hakkında kullanılmakta olan genel bir terimdir.

Kişinin günlük faaliyetlerini yerine getirme becerisini azaltan, zihinsel becerilerinde düşüş yaşanmasına sebep olan semptom grubudur. Alzheimer en yaygın demans türü olarak bilinmektedir.

Demans çeşitli sebeplerle ortaya çıkabilir. Bu beyinde sebebi bilinmemekte olan bir süreç olabildiği gibi, bazı sistemik hastalıkların sonuçları olarak, damar hastalıklarından, tümörlerden, madde ve alkol kullanımından veya bu nedenlerden birkaçının beraber olması sebebiyle de ortaya çıkabilir.