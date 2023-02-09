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  4. Deprem bölgesinden çok acı kareler! Kahramanmaraş'ta açılan mezar yerlerinin fotoğrafları paylaşıldı

Deprem bölgesinden çok acı kareler! Kahramanmaraş'ta açılan mezar yerlerinin fotoğrafları paylaşıldı

09.02.2023 16:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüm Türkiye'nin gelen haberlere ağladığı depremde can kaybı her geçen saat biraz daha artıyor. Kahramanmaraş merkezli depremden 10 il etkilendi. Deprem bölgesinden acı haberler gelmeye devam ederken Kahramanmaraş'ta açılan mezar yerlerinin fotoğrafları paylaşıldı. O kareler, deprem felaketinin yarattığı acıyla sarsılan herkesin yüreğini bir kez daha yaktı.

Türkiye, deprem felaketinde kaybettiği canlarına ağlıyor. Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde 10 ilde çok sayıda bina yıkıldı ve pek çok vatandaş hayatını kaybetti. Arama kurtarma çalışmaları sürerken her geçen saat yaşamını yitirenlerin sayısı yükseliyor.

AFAD DUYURMUŞTU

AFAD dün depremde yaşamını yitiren ve kimliklendirmesi yapılamayanların cenazelerinin 24 saatlik bekleme süresinin ardından DNA, parmak izi örneği ve fotoğrafı alınıp dini vecibelere uygun şekilde defnedileceğini duyurmuştu.

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YAKINLARININ MEZARLARI BAŞINDA DUA ETTİLER

Deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlar, Kahramanmaraş'ta son yolculuklarına uğurlanıyor. Büyük bir acıyla sarsılan yurtta, paylaşılan defin fotoğrafları bir kez daha yürek yaktı. Reuters haber ajansı tarafından servis edilen fotoğraflarda, mezar yerlerinin iş makineleri tarafından açıldığı görüldü. Yaşamını yitiren vatandaşların cansız bedenlerinin yan yana dizildiğinin yer aldığı kareler de aralarında olurken hayatını kaybedenlerin yakınlarının mezarlarının başında dua ettiği o anlar iç acıttı. (Reuters)

İŞTE DEPREM BÖLGESİNDEN GELEN O ACI FOTOĞRAFLAR

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Anahtar Kelimeler:
deprem Kahramanmaraş mezar

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