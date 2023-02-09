Deprem bölgesinden çok acı kareler! Kahramanmaraş'ta açılan mezar yerlerinin fotoğrafları paylaşıldı

Türkiye, deprem felaketinde kaybettiği canlarına ağlıyor. Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde 10 ilde çok sayıda bina yıkıldı ve pek çok vatandaş hayatını kaybetti. Arama kurtarma çalışmaları sürerken her geçen saat yaşamını yitirenlerin sayısı yükseliyor.

AFAD DUYURMUŞTU

AFAD dün depremde yaşamını yitiren ve kimliklendirmesi yapılamayanların cenazelerinin 24 saatlik bekleme süresinin ardından DNA, parmak izi örneği ve fotoğrafı alınıp dini vecibelere uygun şekilde defnedileceğini duyurmuştu.

YAKINLARININ MEZARLARI BAŞINDA DUA ETTİLER

Deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlar, Kahramanmaraş'ta son yolculuklarına uğurlanıyor. Büyük bir acıyla sarsılan yurtta, paylaşılan defin fotoğrafları bir kez daha yürek yaktı. Reuters haber ajansı tarafından servis edilen fotoğraflarda, mezar yerlerinin iş makineleri tarafından açıldığı görüldü. Yaşamını yitiren vatandaşların cansız bedenlerinin yan yana dizildiğinin yer aldığı kareler de aralarında olurken hayatını kaybedenlerin yakınlarının mezarlarının başında dua ettiği o anlar iç acıttı. (Reuters)