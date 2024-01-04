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  4. Depremin üzerinden neredeyse bir yıl geçecek ama her yağmurda aynı manzara! Esnaf isyan etti: Ne çözüm ne de çalışma var

Depremin üzerinden neredeyse bir yıl geçecek ama her yağmurda aynı manzara! Esnaf isyan etti: Ne çözüm ne de çalışma var

04.01.2024 11:40 | Son Güncelleme:
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6 Şubat depreminde en çok yara alan şehirlerin başında gelen Hatay'ın İskenderun ilçesinde su baskını çilesi devam ediyor. Her yağmurdan sonra sahil kesimini su basan kentte esnaf artık isyan etti. Dükkanını su basan bir esnaf, "Her yağmur yağdığında aynı sorunla karşılaşıyoruz. Hiç bir çözüm yok ve hiçbir çalışma yok. Her yağmur yağdığında iş yerimiz sular altında kalıyor" dedi.

Meteoroloji şiddetli yağış uyarısıyla yapmıştı. Hatay’ın İskenderun ilçesinde hafta sonundan bu yana yağmur yağdı. İskenderun ilçesinde akşam saatlerinde fırtınayla birlikte etkili olan şiddetli yağış caddeleri göle çevirdi. İskenderun ilçesindeki kuvvetli sağanaklar sebebiyle Çay Mahallesi, Atatürk Bulvarı ve Anıt Alanı sular altında kaldı. Sürücüler göle dönen yollarda ilerlemekte güçlük çekti.


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ALTYAPI SORUNU DEVAM EDİYOR

Esnaf Mustafa Kılıç, "Depremin üstünden bir yıl geçmesine rağmen şehirdeki altyapı sorunu sebebiyle iş yerimizi su basıyor. Bugün iş yerimize suların girmesini engelledik.

Bir yıl önce yaptığımız küçük bent yeterli gelmemişti. Deniz taşkınları nedeniyle dışarıya doğru büyük bent yaptık ama bir ay önceki selde engel olmadı. Dükkanım sular altında kaldı" dedi.

"ÇÖZÜM DE ÇALIŞMA DA YOK"

"ÇÖZÜM DE ÇALIŞMA DA YOK"

Dükkanını su basan Kemal Aktura ise, "Depremin üzerinde 1 yıl geçecek ama biz her yağmur yağdığında aynı sorunla karşılaşıyoruz.

Hiç bir çözüm yok ve hiçbir çalışma yok. Her yağmur yağdığında iş yerimiz sular altında kalıyor" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
sel İskenderun Hatay su baskını
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