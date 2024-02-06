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Depremzede kadından CHP lideri Özgür Özel'e tepki: 'Burada konuşma yapamazsınız, burası siyaset yeri değil'

06.02.2024 13:54 | Son Güncelleme:
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6 Şubat'taki deprem felaketinin yıl dönümü nedeniyle Gaziantep'in İslahiye ilçesinde deprem şehitliğini ziyaret eden Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, depremzede bir vatandaşın tepkisine maruz kaldı. Afetzede bir kadın, "Burada konuşma yapamazsınız, burası siyaset yeri değil" diyerek CHP lideri Özel'e tepki gösterdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Kahramanmaraş merkezli depremlerin 1. yıldönümünde Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki deprem şehitliğini ziyaret etti. Depremde yakınlarını kaybeden afetzede bir kadın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e ziyaret sırasında tepki gösterdi.

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Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır
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DEPREMZEDE KADINDAN ÖZEL'E: "BURADA KONUŞMA YAPAMAZSINIZ, BURASI SİYASET YERİ DEĞİL"

DEPREMZEDE KADINDAN ÖZEL'E: "BURADA KONUŞMA YAPAMAZSINIZ, BURASI SİYASET YERİ DEĞİL"

Özgür Özel'e seslenen depremzede kadın, "Burada konuşma yapamazsınız, burası siyaset yeri değil" diyerek tepki gösterdi.

Yaşlı bir adam da Özel'e kısa süreli tepki gösterdi.

Olay, çevredeki vatandaşların araya girmesiyle teskin edilirken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel de okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından deprem şehitlerinin kabirlerine karanfil bıraktı.

ÖZEL, DEPREMDE YAKINLARINI KAYBEDEN GENÇ KIZA İŞ SÖZÜ VERDİ

ÖZEL, DEPREMDE YAKINLARINI KAYBEDEN GENÇ KIZA İŞ SÖZÜ VERDİ

Özgür Özel, ziyaret sırasında depremde yakınlarını kaybeden genç bir kız ile de yakından ilgilenerek iş sözü verdi.

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Anahtar Kelimeler:
deprem Gaziantep Özgür Özel
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