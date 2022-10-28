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  4. Dert etmeyin! Penis boyunu doğal yoldan artıracak yiyecekler

Dert etmeyin! Penis boyunu doğal yoldan artıracak yiyecekler

28.10.2022 14:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erkekler penis şekilleri ve boyları nedeniyle çeşitli problemler yaşayabiliyorlar. Yapılan araştırmalar penis boyunun kadınların orgazm olmasında düşünüldüğü kadar etkisi olmadığını belirtse de birçok erkek bu konuda sorun yaşadığını söylüyor. Penis boyunu uzatmak için yöntemler arıyorlar. Penis boyunu artıracak 5 yiyecek bulunuyor.

Cinsel sorunlar yaratan en büyük problemler arasında kişinin cinsel organından memnun olmaması bulunuyor. Bu memnuniyetsizlik erkekler kadar kadınlarda da görülebiliyor. Erkeklerin penis boyları hakkında yapılan yargılayıcı konuşmalar ve gerçek olmayan bilgiler özgüven eksikliğine neden olarak cinsel ilişki sırasında sorun yaşanmasına neden oluyor.

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Erkekler penis boylarını uzatmak için çeşitli yöntemler arıyorlar. Penis boyunuzu geçici olarak artırabilmek için çok etkili olan doğal yiyecekler bulunuyor.

PENİS BOYUNU UZATACAK BESİNLER

Sarımsak

Sarımsak
Faydalı yiyecekler arasında yer aldığı gibi aynı zamanda penis boyu uzatan yiyecekler arasında da yer almaktadır. Penisin büyümesinde etkili olan besinlerden biridir. İçerisinde bulunan allisin maddesi özellikle genital bölgedeki kan akışının hızlanmasını sağlayabilirler.

Hurma

Hurma
Hurma, özellikle erkeklerde cinsel gücü artırması nedeniyle tercih edilen yiyeceklerden biridir. Aynı zamanda erkeklerde sperm kalitesinin artmasına da yardımcı olmaktadır. Daha güçlü ereksiyon gerçekleştirmek amacıyla tüketimi söz konusudur.

İncir

İncir
İncir doğal olarak afrodizyak etkisi oluşturmaktadır. Eski zamanlardan günümüze kadar özellikle evlenen çiftlerde tüketimi istenilen etkinin elde edilmesini sağlayabilir. Kan damarlarının genişlemesine yardımcı olabilir. Bu sayede penisin maksimum boyutlara ulaşmasına da sağlayabilir.

Karpuz

Karpuz
Kazayla ölüm vazgeçilmez yiyeceklerinden olan karpuz özellikle penis büyütme konusunda etkili olması nedeniyle tercih edilmektedir. İçerisinde yüksek oranda sitrulin amino asit bulunmaktadır. Düzenli olarak tüketilmesi penis boyunun büyümesine yardımcı olabilir.

Muz

Muz
Muz her yaşta sevilerek tüketilen meyvelerden biridir. Penis boyunu büyütmek amacıyla da özellikle tüketilecek yiyecekler arasında yer almaktadır. Bol miktarda potasyum içermektedir. Potasyumun özellikle vücutta bulunan sodyum seviyesini yükseltmesi aynı zamanda testosteron seviyesinin artışına da yardımcı olmaktadır.
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