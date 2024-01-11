Destici, AK Parti'den isteğini açık açık iletti: O ilin BBP'ye bırakılması lazım

"SİVAS’TA ADAYIMIZIN DESTEKLENMESİNDEN BÜYÜK MEMNUNİYET DUYARIZ"

Destici, yerel seçimlere ilişkin heyetler arası görüşmelerin devam ettiğini söyleyerek, “Belki bugünlerde Sayın Cumhurbaşkanımıza da bir görüşme gerçekleşebilir. Dolayısıyla da henüz tam olarak bu görüşmeler sonuçlanmış değil. Bunun için de hangi illerde iş birliği yapacağız, hangi ilçelerde biz kendi adaylarımızla gireceğiz ya da bizim partimizin adayları ortak aday olacak. Ya da biz hangi illerde Cumhur İttifakı adaylarını ya da belediye başkanlıklarında Cumhur İttifakı adaylarını destekleyeceğiz. Bu şu anda tam olarak netleşmiş değil. Ama görüşmelerimiz devam ediyor ama ilkesel olarak bazı yerlerde birlikte girme konusunda başta büyükşehirler olmak üzere bir irade beyanı var. Sivas’ta adayımızın desteklenmesinden tabii bundan büyük memnuniyet duyarız. Böyle bir hani talebimiz zaten var. Yani bunu zaten gizlemiyoruz.