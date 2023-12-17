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Devam eden istifa rüzgarına İYİ Partili Süer'den sert çıkış: Mevzu makamsa hepiniz ölün

17.12.2023 17:25 | Son Güncelleme:
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Son günlerin en hareketli partisi olan ve peş peşe istifalarla gündemden düşmeyen İYİ Parti'de kazan kaynamaya devam ediyor. Diyarbakır'da 12 bin 750 istifa ardından Eski İYİ Parti İBB Grup Başkanvekili İbrahim Özkan ve beraberindeki 5 ismin istifası hareketliliği daha da artırdı. İstifa rüzgarına değinen partinin Genel İdare Kurulu Üyesi Raşit Emir Süer'in paylaşımı dikkat çekti.

'Şeyh Said' ve 'İmamoğlu' tartışmalarıyla başlayan gerginlik İYİ Parti'de istifa sürecini başlattı. Son hafta içinde partinin üst düzey isimleri ve il kurullarından peş peşe ayrılık haberleri geldi. Dün Diyarbakır'daki 12 bin 750 kişinin istifasının ardından bugün Eski İYİ Parti İBB Grup Başkanvekili İbrahim Özkan'ın istifası partideki hareketliliğin devam edeceği sinyallerini verdi.

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"NEDEN İSTİFA EDİYOR, ANLATALIM"

Fikir ayrılıklarını kamuoyu önünde paylaşmaya devam eden İYİ Parti'deki son keskin çıkış Genel İdare Kurulu Üyesi Raşit Emir Süer'den geldi. Sosyal medya hesabından Özkan'ın istifasına değinen Süer sert sözlerle istifa edenlere yüklendi.

Özkan'ı hedef alan Genel İdare Kurulu Üyesi Raşit Emir Süer'in paylaşımında şu ifadeler yer aldı; Neden istifa ediyor anlatalım;

Şeyh Said söylemi sebebiyle, Genel Başkanımız Ensarioğlu’nu ihraç talebiyle Merkez Disiplin Kuruluna gönderdi. Ayrılan Diyarbakır teşkilatı’da Şeyh Said taraftarıydı ki, istifa ettiler.

Genel Başkanımız, sürecin başından beri hiç bir tehdite boyun eğmedi. Giden kimsenin de arkasından konuşmadı. Konuşanların tamamı davalarını, yol arkadaşlarını sattıklarının farkında, kendi ahlaksızlarını bastırmak adına konuyu değiştirme çabasındalar. Karalayanların amaçlarının neye hizmet ettiği de gün yüzü gibi ortada.

Akp’nin elinden İstanbul ve Ankara’yı aldık. Dedik ki;İstanbul ve Ankara’yı alan, ülkeyi alır. Öyle olmadı. İstanbul’u ve Ankara’yı alan Chp’de küçük Akp oldu. Chp’nin elinde ki güce esir olan siyasetçiler, davalarını terk ettiler. Biz durmamız gereken yerde duruyoruz hemde aslanlar gibi. Tüm baskı, psikolojik şiddet,kuşatma ve tacizlere rağmen.

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır İYİ Parti istifa ibrahim özkan
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