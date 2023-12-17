Devam eden istifa rüzgarına İYİ Partili Süer'den sert çıkış: Mevzu makamsa hepiniz ölün

Akp’nin elinden İstanbul ve Ankara’yı aldık. Dedik ki;İstanbul ve Ankara’yı alan, ülkeyi alır. Öyle olmadı. İstanbul’u ve Ankara’yı alan Chp’de küçük Akp oldu. Chp’nin elinde ki güce esir olan siyasetçiler, davalarını terk ettiler. Biz durmamız gereken yerde duruyoruz hemde aslanlar gibi. Tüm baskı, psikolojik şiddet,kuşatma ve tacizlere rağmen.