DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 DGS sonuçları için ÖSYM'den açıklama!

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen DGS sınavı, 11 Temmuz tarihinde adayların katılımıyla gerçekleşti. DGS’den çıkan adaylar ise sınavın tamamlanmasıyla beraber, DGS sonuçlarının ne zaman açıklanacağını da merak ediyor. DGS soru ve cevaplarının erişime açılmasıyla adaylar, resmi sonuçlardan önce hatalarını görerek, nerede yanlış yaptıklarını öğrenebiliyor. Peki DGS sonuçları ne zaman açıklanır?
DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖSYM sınav takvimine göre; 2021 Dikey Geçiş Sınavı’nın (DGS) sonuçları 13 Ağustos’ta ilan edilecek. DGS’ye giren adaylar, 13 Ağustos 2021 Cuma günü “sonuc.osym.gov.tr” adresinden giriş yaparak sonuç bilgisine ulaşabilecekler.
Adaylar sınav sonuçlarını, TC kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecekler. Adaylara sonuç belgesi ekstra olarak posta yoluyla gönderilmeyecek.
Adayın sınav sonuç bilgisinde; testin sayısal ve sözel bölümlerindeki doğru ve yanlış cevap sayıları, ön lisans başarı puanı ve 2021-DGS puanları (yerleştirmede kullanılabilecek puan türlerine uygun puanları) yazılı olacaktır.
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