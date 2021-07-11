DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 DGS sonuçları için ÖSYM'den açıklama!

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen DGS sınavı, 11 Temmuz tarihinde adayların katılımıyla gerçekleşti. DGS’den çıkan adaylar ise sınavın tamamlanmasıyla beraber, DGS sonuçlarının ne zaman açıklanacağını da merak ediyor. DGS soru ve cevaplarının erişime açılmasıyla adaylar, resmi sonuçlardan önce hatalarını görerek, nerede yanlış yaptıklarını öğrenebiliyor. Peki DGS sonuçları ne zaman açıklanır?