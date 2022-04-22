Dikkat! Makyajınızda bunları yapmanız cilt kanserine neden oluyor

Makyaj malzemelerinin fiyatları her geçen gün daha da artıyor. Bu fiyatlar nedeniyle alınan makyaj malzemeleri yıllarca kullanılıyor. Ancak yemekler gibi makyaj malzemelerinin de son kullanma tarihi bulunuyor. Bu tarihler geçtikten sonra malzemeleri kullanmaya devam etmek cilt kanserine neden olan etkenler arasında yer alıyor. Ürünleri daha sağlıklı ve uzun süre kullanmak için onları buzdolabı gibi yerlerde muhafaza edebilirsiniz. Sabah'ın haberine göre cilt sağlığınızı korumak için makyaj malzemelerini kullanırken dikkat etmeniz gereken noktalar bulunuyor.

SAĞLIĞINIZ İÇİN DİKKAT ETMENİZ GEREKENLER

MAKYAJ MALZEMELERİNİ SOĞUKTA SAKLAYABİLİRSİNİZ Buzdolabı dendiğinde çoğu kişinin aklına sebze ve meyveler gelir. Ancak buzdolabı güzellik ürünlerini saklamak için de ideal bir ortamdır. Kozmetik ürünlerinizi banyo yerine mutfakta saklamak pek çok yararı beraberinde getirir. Belirli ürünler gerekli şartlarda saklanmazsa içeriğindeki etken maddelerin yaratacağı etkide azalmalar olabilir ve ayrıca yapılarında da bozulmalar meydana gelebilir. Özellikle koruyucu içermeyen güzellik ürünlerinin buzdolabında saklanması çok daha uzun ömürlü kullanıma olanak sağlar. Cilt üzerine uygulanan bakteri içeren bir ürün, cilt irritasyonuna, enfeksiyona ve olası göz enfeksiyonlarına davetiye çıkarır.

JEL ÜRÜNLER BUZDOLABINDA SAKLANMALIDIR Özellikle jel yapıda veya su bazlı ürünler buzdolabında saklanmalıdır. Bu gruba örnek olarak göz jelleri, yüz mistleri, tonerler ve jel yapıdaki nemlendiriciler ile maskeler verilebilir. Nemlendiricileri buzdolabında tutmak soğuk uygulama yapmanıza olanak tanıyarak şişkinliğin azalmasını ve ciltteki dolaşımı arttırmayı sağlar. Aynı zamanda gül hastalığından muzdarip kişiler de soğuk uygulamayla ciltlerini nemlendirirken sakinleşmesini de sağlayabilir. Özellikle yaz aylarından buzdolabında saklanan toner de cilt üzerinde ferahlatıcı etkide bulunabilir. Soğukta saklanan yüz maskeleri de serinletici ve yatıştırıcı özellikleriyle gözeneklerin sıkılaşmasına da yardımcı olur.

GÜNEŞ KREMLERİNE DİKKAT Güneş kremleri buzdolabında saklanması gereken bakım ürünlerinin başında gelmektedir. Cilt koruyucuları çok ısındığında içeriğindeki aktif bileşenler etkilerini kaybediyor ve özellikle güneşin zararlı etkilerinden koruyucu özelliklerini yitiyorlar. Bu nedenle güneş kreminizi çantanızda ya da dolabınızda saklamak yerine buzdolabına koymak önem taşıyor. Sıcak ortamlarda güneş kreminin SPF özelliği yavaş yavaş ortadan kaybolacağı için güneş ışınlarının zararlı etkilerinden de koruyamıyor.

GÜNEŞTEN KORUNMAMAK CİLT KANSERİNE YOL AÇIYOR Güneşten korunamayan cilt, özellikle cilt kanseri konusunda büyük bir risk anlamına geliyor. Bu sebeple güneş kremlerinizi serin yerde saklamaya ve son kullanma tarihinden sonra uygulamamaya özen gösterin. Aynı durum güneş sonrası ürünler için de geçerlidir. Güneş yanığı oluştuktan sonra buzdolabında sakladığınız güneş sonrası losyonu da serinletici etkisini arttırarak daha hızlı bir rahatlama sağlayacaktır.