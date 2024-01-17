HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Diyarbakır'da akılalmaz olay! Osmanlı'dan kalma tarihi köprü dinamit patlatılınca hasar gördü

Diyarbakır'da akılalmaz olay! Osmanlı'dan kalma tarihi köprü dinamit patlatılınca hasar gördü

17.01.2024 00:15 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da, viyadük yapımı için sürdürülen çalışmalarda akılalmaz bir olay yaşandı. Yüklenici firma çalışma sırasında dinamit patlatınca 2'nci Abdülhamid zamanında yapılan tarihi Taşköprü zarar gördü. Aynı bölgede geçtiğimiz aylarda da bazı evlerin dinamit patlatılması nedeniyle hasar gördüğü de ortaya çıktı.

Diyarbakır’ın Kulp ilçesine bağlı kırsal Taşköprü Mahallesi yakınında Silvan, Hazro ve Lice ilçelerini Kulp ilçesinden Muş’a bağlayacak olan 700 metrelik viyadük yapımı için dinamit kullanıldı.


Keşfet

Çalışmalarda yüklenici firma tarafından patlatılan dinamit nedeniyle 2'nci Abdulhamid zamanında yapılan tarihi Taşköprü zarar gördü.
Köprü güvenlik güçleri tarafından ulaşıma kapatılırken, kırsal Taşköprü Mahallesi Muhtarı Kazım Aydın konuya ilişkin açıklama yaptı.
Aydın "Köprünün bir kısmı bugün viyadük çalışması için dinamit patlatılması sonucu hasar gördü.
Köprümüz hasar gördüğü için ulaşıma kapatıldı. Yetkililer, 2-3 gün içinde çalışmalara başlayarak köprünün onarılacağını söyledi.
Geçtiğimiz aylarda da köyümde birkaç ev bu şekilde dinamit patlatılması sonucu zarar gördüğü için vatandaşlarımız mağdur edildiklerini belirterek dilekçe verip şikayetçi oldular" dedi. (DHA)
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır Dinamit köprü
En Çok Okunan Haberler
Emekli zammı belli oldu, en düşük emekli maaşı ne kadar oldu?

Emekli zammı belli oldu, en düşük emekli maaşı ne kadar oldu?

Son dakika: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı ne olacak? En düşük emekli maaşı... Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor

Son dakika: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı ne olacak? En düşük emekli maaşı... Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor

İstanbul'da 'İkinci Topbaş' sürprizi! Kulislere sızdı...

İstanbul'da 'İkinci Topbaş' sürprizi! Kulislere sızdı...

Kar yağışı için tarih verildi! İstanbul da listede

Kar yağışı için tarih verildi! İstanbul da listede

Yeniden Refah kararını duyurdu

Yeniden Refah kararını duyurdu

İstanbul yerel seçim anketi! Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu önde?

İstanbul yerel seçim anketi! Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu önde?

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Zorlu koşullarda konforlu adımlar onunla mümkün! Şimdi indirimde

Zorlu koşullarda konforlu adımlar onunla mümkün! Şimdi indirimde

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

Eleştiri yağdı! 'Kocam iki katım yaşında'

Eleştiri yağdı! 'Kocam iki katım yaşında'

En çok satan 4000 TL altı airfryer modellerini sizin için seçtik

En çok satan 4000 TL altı airfryer modellerini sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.