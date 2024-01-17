Diyarbakır'da akılalmaz olay! Osmanlı'dan kalma tarihi köprü dinamit patlatılınca hasar gördü

Diyarbakır’ın Kulp ilçesine bağlı kırsal Taşköprü Mahallesi yakınında Silvan, Hazro ve Lice ilçelerini Kulp ilçesinden Muş’a bağlayacak olan 700 metrelik viyadük yapımı için dinamit kullanıldı.

Çalışmalarda yüklenici firma tarafından patlatılan dinamit nedeniyle 2'nci Abdulhamid zamanında yapılan tarihi Taşköprü zarar gördü.

Köprü güvenlik güçleri tarafından ulaşıma kapatılırken, kırsal Taşköprü Mahallesi Muhtarı Kazım Aydın konuya ilişkin açıklama yaptı.

Aydın "Köprünün bir kısmı bugün viyadük çalışması için dinamit patlatılması sonucu hasar gördü.

Geçtiğimiz aylarda da köyümde birkaç ev bu şekilde dinamit patlatılması sonucu zarar gördüğü için vatandaşlarımız mağdur edildiklerini belirterek dilekçe verip şikayetçi oldular" dedi. (DHA)