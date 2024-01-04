HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Diyarbakır'daki eski taş ocağına 54 çocuğa ait mezarlık bulundu! Erken Hristiyanlık dönemine ait! "Nekropol alana dönüştürüldükten sonra çocuklar gömüldü"

Diyarbakır'daki eski taş ocağına 54 çocuğa ait mezarlık bulundu! Erken Hristiyanlık dönemine ait! "Nekropol alana dönüştürüldükten sonra çocuklar gömüldü"

04.01.2024 17:45 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde eski bir taş ocağı olduğu değerlendirilen alanda yürütülen arkeolojik kazıda, 54 çocuğa ait mezarlık bulundu. Yaşları 0 ile 6 arasında değişen 54 çocuğun gömülü olduğu mezarlığın incelenmesine uzman ekipler tarafından devam ediliyor. Diyarbakır Müze Müdür Vekili Müjdat Gizligöl, bölgenin nekropol alana dönüştürülüp çocukların gömüldüğünü söyledi. Antropolog Dr. Akbaş ise "Bunların erken Hristiyanlık dönemine ait olduklarını düşünüyoruz." dedi.

Diyarbakır'da eski taş ocağındaki kazıda çocuk mezarları ortaya çıkartıldı. İnkaya Mahallesi'nde farklı alanlarda yapılan yüzey araştırmasında Bizans İmparatoru 1. Anastasius dönemine ait sikke bulunmasının ardından bölgede Diyarbakır Müze Müdürlüğünce 2021'de başlatılan kazılar, 15'i uzman, 35 kişilik bir ekiple sürüyor.


Keşfet

Geçen yıl 1500 yıllık kilise kalıntısı bulunmasının ardından çalışmaların yürütüldüğü bölgede eski taş ocağı olarak değerlendirilen alanda kazı çalışması başlatıldı.
Kazılarda çocuk mezarıyla karşılaşan ekipler, bu noktadaki çalışmalarını yoğunlaştırdı. Mezarlarda bulunan kemikler incelenmek üzere Müze Müdürlüğüne ait kazı evinde muhafaza altına alındı.

KİREÇ TAŞINDAN SANDUKA YAPILMIŞ

KİREÇ TAŞINDAN SANDUKA YAPILMIŞ
Diyarbakır Müze Müdür Vekili Müjdat Gizligöl, 2018'de Devlet Su İşlerinin destekleri, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün izni doğrultusunda kırsal İnkaya Mahallesi'nde çalışmalara başladıklarını söyledi.

Geçen yıl eski taş ocağı olarak değerlendirdikleri alanda çalışmalara başladıklarına işaret eden Gizligöl, şunları kaydetti: "Burada yaptığımız kazı çalışmalarında şu ana kadar 50 mezar bulduk. Bugün de 4 mezara ulaştık. Şu anda kaldırma işlemleri devam ediyor. Yani toplamda 54 mezarın olduğunu biliyoruz. Bu bakımdan bizim için çok ilginç bir sonuç. Muhtemelen burası taş ocağı olarak kullanıldıktan sonra bir nekropol (toplu mezarların bulunduğu yer) alana dönüştürüldü ve sadece çocuklar buraya gömüldü."
Bazı mezarlara birden fazla çocuğun gömüldüğünü tespit ettiklerini dile getiren Gizligöl, "Mezarların etrafında kireç taşından sanduka oluşturulmuş ve kireç taşıyla üzeri kapatılmış. Mezarlar, doğu-batı doğrultusunda, gelişigüzel bir gömülme yok." ifadelerini kullandı.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır mezar
En Çok Okunan Haberler
En düşük emekli maaşı ve kök aylık düzenlemesinde yeni detay!

En düşük emekli maaşı ve kök aylık düzenlemesinde yeni detay!

Anlattıkları dehşete düşürdü: 'Sizi satacaklar, tecavüz edecekler'

Anlattıkları dehşete düşürdü: 'Sizi satacaklar, tecavüz edecekler'

Diyarbakır'daki eski taş ocağına 54 çocuğa ait mezarlık bulundu! Nekropol alana dönüştürüp gömmüşler

Diyarbakır'daki eski taş ocağına 54 çocuğa ait mezarlık bulundu! Nekropol alana dönüştürüp gömmüşler

Süper Kupa için ilk kez tarih verildi!

Süper Kupa için ilk kez tarih verildi!

'Hedefte Fatih Altaylı var' Özdemir, Rasim Ozan Kütahyalı'dan gelen mesajı paylaştı: ‘Devlet içinde tanıdıklarım var kesin bilgi’

'Hedefte Fatih Altaylı var' Özdemir, Rasim Ozan Kütahyalı'dan gelen mesajı paylaştı: ‘Devlet içinde tanıdıklarım var kesin bilgi’

Korkutan 'yeni savaş' iddiası: Her gün 1500 kişi ölebilir

Korkutan 'yeni savaş' iddiası: Her gün 1500 kişi ölebilir

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Su ve rüzgar geçirmez! Soğuklara Columbia ile meydan okuyun

Su ve rüzgar geçirmez! Soğuklara Columbia ile meydan okuyun

Eleştiri yağdı! 'Kocam iki katım yaşında'

Eleştiri yağdı! 'Kocam iki katım yaşında'

İddia uğruna elektrik direğini yaladı! Saatlerce öylece bekledi

İddia uğruna elektrik direğini yaladı! Saatlerce öylece bekledi

A101'e Columbia montlar, Skechers ayakkabılar geliyor!

A101'e Columbia montlar, Skechers ayakkabılar geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.