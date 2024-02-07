'Diyarbakırlı Ramazan Hoca' lakaplı Ramazan Pişkin öldürülmüştü! Hedef gösterdiği iddia edilen Hüseyin Çevik ilk kez konuştu

"NİYE AZMETTİRİCİ OLAYIM"

"Ben ne hedef göstereceğim ya! Ben 'Bakın böyle böyle sıkıntılı fikirleri var. İslama aykırı fikirleri var' dedim. Yoksa banane. 'Gidin dövün' falan niye böyle bir şey konuşayım ben. Ben dövmeye bile karşıyken niye azmettirici olayım, niye tetikçi olayım. TikTok'taki, Instagram'daki, YouTube'daki kendini bilmezler bizi yargılamaya çalışıyor."