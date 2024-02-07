'Diyarbakırlı Ramazan Hoca' lakaplı Ramazan Pişkin öldürülmüştü! Hedef gösterdiği iddia edilen Hüseyin Çevik ilk kez konuştu

Fatih'te 'Diyarbakırlı Ramazan Hoca' olarak tanınan Ramazan Pişkin, işlettiği çay ocağında bıçaklamıştı. Hastaneye kaldırılan Pişkin hayatını kaybetmişti.
Olay Türkiye'de gündem olurken Pişkin'i bıçaklayarak öldüren Erkan B. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından saldırgan tutuklandı.
Herhangi bir dini grupla, cemaatle bağlantısı olmadığını ifade eden saldırgan, "Ramazan Pişkin’i tanımıyorum, ben kendisini ‘Saboor Muradı’ isimli Afgan uyruklu kişi zannettim. 2017- 2021 yılları arasında cinsel istismara da uğradım. Sadece aileme anlattım. Vefat eden Pişkin’i Saboor Muradı olduğunu bilerek yaralamak amacıyla yanına gittim. Önce kendisine taş attım, taş isabet etmeyince kendisi taşı alarak bana karşılık verdi. Olayın heyecanıyla üzerimdeki bıçağı çıkardım ve karın bölgesine 2-3 defa sapladım" demişti.
Sosyal medyada yaptığı açıklamalarla gündem olan Hüseyin Çevik'in bir videosunda Pişkin'i hedef gösterdiği iddia edilmişti.
Yaşananlar sonrasında Çevik yaptığı açıklamada şunları ifade etti:
"Ben ne hedef göstereceğim ya! Ben 'Bakın böyle böyle sıkıntılı fikirleri var. İslama aykırı fikirleri var' dedim. Yoksa banane. 'Gidin dövün' falan niye böyle bir şey konuşayım ben. Ben dövmeye bile karşıyken niye azmettirici olayım, niye tetikçi olayım. TikTok'taki, Instagram'daki, YouTube'daki kendini bilmezler bizi yargılamaya çalışıyor."