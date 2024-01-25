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    4. Dizisi ortalığı kasıp kavuruyor, meyvesi 8 haftada incecik yapıyor! Her gün yiyip yağlarından kurtuldular: Kusursuz bir bel için...

    Dizisi ortalığı kasıp kavuruyor, meyvesi 8 haftada incecik yapıyor! Her gün yiyip yağlarından kurtuldular: Kusursuz bir bel için...

    25.01.2024 12:51 | Son Güncelleme:
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    Kızılcık Şerbeti dizisi televizyonların ilgiyle izlenen dizilerinden biri olmaya devam ederken ismindeki kızılcık meyvesinin de hiç bilinmeyen bir faydası ortaya çıktı. Yaygın sağlık problemlerinden olan yağlı karaciğer hastalığının Türkiye’de her 2 kişiden 1'inde görüldüğünü belirten Dr. Öğr. Üyesi Merve Bayram “Kızılcık meyvesiyle yaptığımız 8 haftalık çalışma sonucunda, kızılcık meyvesinin tüketiminin vücut ağırlığını, vücut yağ oranını ve bel çevresindeki yağlanmayı azalttığını gördük” dedi.

    Son dönemde televizyonlarda ilgiyle izlenen ve her bölüm sonrası sosyal medyada hakkında yorumlar yapılan Kızılcık Şerbeti dizisinin isminde de yer alan kızılcık meyvesinin faydalarını hiç düşünmüş müydünüz? Yapılan yeni bir araştırma kızılcık meyvesinin 8 haftalık tüketiminin ardından vücut ağırlığını, vücut yağ oranını ve bel çevresindeki yağlanmayı azalttığını ortaya çıkardı. İşte dizisiyle ortalığı kasıp kavuran, meyvesiyle de 8 haftada incecik yapıp, kusursuz bir bel yaratan ve vücuttaki yağları silip süpüren kızılcığın o faydaları...Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

    KIZILCIK MEYVESİNİN YAĞ YAKMA ETKİSİ

    Metabolik disfonksiyon ile ilişkili yağlı karaciğer hastalığı (MAFLD), dünyada her 4 kişiden birinde görülürken, Türkiye’de ise oldukça yüksek bir oranla her 2 kişiden birinde görüldüğünü ifade eden İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi (SBF) Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Dr. Merve Bayram, yağlı karaciğer hastalığının herhangi bir tedavisi olmadığını belirtti.

    Bayram, “Tek tedavi yöntemi diyet ve fiziksel aktivitede artış sağlanarak yaşam şeklinin değiştirilmesidir. Yüksek miktarda antioksidan kapasitesine sahip olan kızılcık meyvesiyle yaptığımız 8 haftalık çalışma sonucunda, kızılcık meyvesi tüketiminin vücut ağırlığını, vücut yağ oranını ve bel çevresindeki yağlanmayı azalttığını gördük” diye konuştu.

    Dr. Öğr. Üyesi Bayram, tıpta çeşitli hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için kullanılan kızılcık meyvesinin; soğuk algınlığı, grip ve idrar yolu iltihaplanmaları, ishal, kabızlık, mide-bağırsak rahatsızlıkları, öksürük, bronşit ve diyabet hastalığında yaygın olarak kullanıldığına değindi.

    Dr. Öğr. Üyesi Bayram, kızılcık meyvesinin, meyveye kırmızı rengini veren antosiyaninler bakımından oldukça zengin olduğunu belirtti.

    “KIZILCIK MEYVESİ, İÇERİĞİNDEKİ BİLEŞİKLER BAKIMINDAN OLDUKÇA ZENGİN BİR ANTİOKSİDAN”

    “KIZILCIK MEYVESİ, İÇERİĞİNDEKİ BİLEŞİKLER BAKIMINDAN OLDUKÇA ZENGİN BİR ANTİOKSİDAN”

    Bayram, “Antosiyaninler doğada bulunan en yüksek antioksidan kapasitesine sahip bileşiklerdir. Kızılcık antosiyaninlerin yanı sıra antioksidan içeriğini artıran başka birçok bileşik içermektedir. Yağlı karaciğer hastalığı, genellikle obeziteyi içeren bir hastalıktır." dedi.

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    Kızılcık yağ yakma ince bel incelmek zayıflama
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