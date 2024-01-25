Dizisi ortalığı kasıp kavuruyor, meyvesi 8 haftada incecik yapıyor! Her gün yiyip yağlarından kurtuldular: Kusursuz bir bel için...

Son dönemde televizyonlarda ilgiyle izlenen ve her bölüm sonrası sosyal medyada hakkında yorumlar yapılan Kızılcık Şerbeti dizisinin isminde de yer alan kızılcık meyvesinin faydalarını hiç düşünmüş müydünüz? Yapılan yeni bir araştırma kızılcık meyvesinin 8 haftalık tüketiminin ardından vücut ağırlığını, vücut yağ oranını ve bel çevresindeki yağlanmayı azalttığını ortaya çıkardı. İşte dizisiyle ortalığı kasıp kavuran, meyvesiyle de 8 haftada incecik yapıp, kusursuz bir bel yaratan ve vücuttaki yağları silip süpüren kızılcığın o faydaları...Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır