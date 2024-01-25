Doçent katliamında kan donduran yeni detay! Eşinin yüzüne kezzap attıp, sakat bırakmak için defalarca ateş açmış

İzmir'de kanser hastası Doç. Dr. Yusuf Yılmaz'ın (38), kızı Linda (4) ile kayınvalidesi Dilek Uzelli'yi (61) tabancayla öldürüp, boşanma aşamasındaki kendisi gibi öğretim görevlisi olan eşi Doç. Dr. Derya Uzelli Yılmaz'ı (38) ağır yaraladıktan sonra intihar ettiği olayda, otopsi işlemleri tamamlanan cenazeler yakınlarına teslim edildi. Derya Uzelli Yılmaz'ın kardeşi Ramazan Onur Uzelli sosyal medyadan yaptığı açıklamada Yusuf Yılmaz'ın önce ablasının yüzüne kezzap attığını sonra ateş ettiğini belirterek, "Yusuf Yılmaz, annem Dilek Uzelli'yi ve yeğenim Linda Yılmaz'ı hayattan koparmış, ablam Derya Uzelli'nin önce yüzünü kezzapla yakmaya çalışmış ve kasıtlı bir şekilde sakat bırakmak amacıyla her iki ayağından defalarca kurşunlanarak ağır bir şekilde yaralamıştır" ifadelerini kullandı.



