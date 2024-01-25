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Doçent katliamında kan donduran yeni detay! Eşinin yüzüne kezzap attıp, sakat bırakmak için defalarca ateş açmış

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
25.01.2024 15:52 | Son Güncelleme:
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İzmir’in Bornova ilçesinde, 4 yaşındaki kızı ile kayınvalidesini öldürüp eşini yaralayan ardından da intihar eden Doçent Doktor Yusuf Yılmaz'la ilgili yeni detaylara ulaşıldı. Gözü dönmüş doçentin eşini yaralamadan önce yüzüne kezzap attığı ve sakat bırakmak amacıyla ayaklarına defalarca ateş ettiği öğrenildi.

İzmir'de kanser hastası Doç. Dr. Yusuf Yılmaz'ın (38), kızı Linda (4) ile kayınvalidesi Dilek Uzelli'yi (61) tabancayla öldürüp, boşanma aşamasındaki kendisi gibi öğretim görevlisi olan eşi Doç. Dr. Derya Uzelli Yılmaz'ı (38) ağır yaraladıktan sonra intihar ettiği olayda, otopsi işlemleri tamamlanan cenazeler yakınlarına teslim edildi. Derya Uzelli Yılmaz'ın kardeşi Ramazan Onur Uzelli sosyal medyadan yaptığı açıklamada Yusuf Yılmaz'ın önce ablasının yüzüne kezzap attığını sonra ateş ettiğini belirterek, "Yusuf Yılmaz, annem Dilek Uzelli'yi ve yeğenim Linda Yılmaz'ı hayattan koparmış, ablam Derya Uzelli'nin önce yüzünü kezzapla yakmaya çalışmış ve kasıtlı bir şekilde sakat bırakmak amacıyla her iki ayağından defalarca kurşunlanarak ağır bir şekilde yaralamıştır" ifadelerini kullandı.

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BİR ANDA KARŞILARINA ÇIKTI, DEHŞET SAÇTI

Olay, dün saat 09.30 sıralarında, Bornova ilçesi Atatürk Mahallesi 879 Sokak'ta meydana geldi. 4'üncü evre bağırsak kanseri hastası olan Ege Üniversitesi öğretim görevlisi Doç. Dr. Yusuf Yılmaz, boşanma aşamasındaki ayrı yaşadığı eşi İzmir Katip Çelebi öğretim görevlisi Doç. Dr. Derya Uzelli Yılmaz'ın yaşadığı evin önüne geldi. Yılmaz, burada otomobile binen eşi Derya Uzelli Yılmaz ile kızı Linda ve kayınvalidesi Dilek Uzelli'ye tabancayla ateş etti. Yılmaz daha sonra silahın namlusunu başına dayayıp, tetiği çekti.

EŞİNİN DURUMU İYİYE GİDİYOR

EŞİNİN DURUMU İYİYE GİDİYOR

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, Yusuf Yılmaz ile kızı Linda ve kayınvalidesi Dilek Uzelli'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Derya Uzelli Yılmaz ise ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi süren Yılmaz'ın sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi. Çiftin boşanma sürecinin çekişmeli geçtiği, kanser hastası Yusuf Yılmaz'ın tedavi için yurt dışına gidip, geldiği öğrenildi.

EŞİ İŞE, KIZI KREŞE GİDİYORMUŞ

EŞİ İŞE, KIZI KREŞE GİDİYORMUŞ

Olaya ilişkin detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Derya Uzelli Yılmaz'ın işe gitmek ve kızı Linda'yı ise kreşe bırakmak üzere evden çıktığı, annesi Dilek Uzelli'nin ise torununun eşyalarını otomobile yerleştirmek için yanlarında olduğu öğrenildi. Yusuf Yılmaz'ın kayınpederi Ali Uzelli'nin de bu sırada evde olduğu belirtildi. Polis ekiplerinin incelemesinde, üzerinden 4 ruhsatsız tabanca çıkan Yusuf Yılmaz'ın olası tutukluluk durumunda diğer silahlardan birini kullanmayı amaçladığının değerlendirildiği ifade edildi.

ANNEANNE VE TORUNU İZMİR’DE TOPRAĞA VERİLECEK

ANNEANNE VE TORUNU İZMİR’DE TOPRAĞA VERİLECEK

İzmir Adli Tıp Kurumu’nda otopsi işlemleri tamamlanan Yusuf Yılmaz ile kızı ve kayınvalidesinin cenazeleri, yakınları tarafından teslim alındı. Yusuf Yılmaz'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere Manisa'nın Salihli ilçesine götürüldü. Linda Yılmaz ile anneannesi Dilek Uzelli'nin ise bugün ikindide İzmir'de toprağa verileceği belirtildi.

YÜZÜNE KEZZAP ATIP, AYAKLARINDAN VURMUŞ

YÜZÜNE KEZZAP ATIP, AYAKLARINDAN VURMUŞ

Derya Uzelli Yılmaz'ın kardeşi Ramazan Onur Uzelli, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Yusuf Yılmaz'ın tabancayla vurmadan önce ablasının yüzüne kezzap attığını ifade etti. Uzelli, şu ifadeleri kullandı:

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Anahtar Kelimeler:
İzmir doçent katliam
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