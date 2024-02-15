Doğada kendiliğinden yetişiyor! Cildi ışıl ışıl parlatıyor, hızla zayıflatıyor... Günde en fazla 5 tane yeniyor: Yol kenarlarında bile bulunuyor

Meyvenin faydaları hakkında da bilgi veren Yüzbaşı şu şekilde konuştu:



"Sağlığa birçok faydası olan bu tropikal meyvenin içeriğinde bol miktarda amino asitler, flavonoidler, C, B ve E vitamini ile potasyum, kalsiyum, magnezyum, demir, çinko, manganez ve folat gibi birçok faydalı bileşen bulundurur. Bu özelliği ile son derece şifalı bir meyvedir.