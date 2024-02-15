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    4. Doğada kendiliğinden yetişiyor! Cildi ışıl ışıl parlatıyor, hızla zayıflatıyor... Günde en fazla 5 tane yeniyor: Yol kenarlarında bile bulunuyor

    Doğada kendiliğinden yetişiyor! Cildi ışıl ışıl parlatıyor, hızla zayıflatıyor... Günde en fazla 5 tane yeniyor: Yol kenarlarında bile bulunuyor

    15.02.2024 15:46 | Son Güncelleme:
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    Sinop’ta doğal yollarla yetişen organik yer incirinin şifa kaynağı olduğu belirtildi. Doğada kendiliğinden yetişen bu mucize besinin stresten şeker hastalığına, yorgunluktan kolesterole kadar pek çok hastalığa iyi geldiği aktarıldı. Tüketildiğinde cilt sağlığını da koruyan yer inciri, cildin parlaklık kazanmasını da sağlıyor.

    Sinop’un Karakum yolu ve Adabaşı mevkii üzerinde ve dağlık alanlarında yetişen bir ’kaktüs’ türü olan ’yer inciri’, ’dikenli incir’ adıyla da biliniyor. İnsan vücuduna oldukça yararı olan yer incirinin, şeker hastalarına, grip-nezle, kabızlık, çeşitli enfeksiyonlara ve bağırsakların çalışmasına olan etkisiyle fazla kilolardan kurtulmaya da yararı oldukça büyük olduğu söyleniyor. Günde 5 adetten fazla tüketilmesinin mideye zarar verdiği belirtiliyor.

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    Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

    SİNOP'UN MEŞHUR YER İNCİRİ ŞİFA DAĞITIYOR

    Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Yakup Yüzbaşı, “Bir kaktüs meyvesi olan Hint inciri Akdeniz iklimde yetişen ve dikenli incir, Frenk inciri veya kaktüs inciri olarak da bilinen tropik bir meyve türüdür." dedi.

    Yüzbaşı "Turuncu ve mor renkli varyeteleri bulunan Hint inciri daha çok Adana, Mersin ve Antalya illerinde yetişmekte birlikte mor varyetesi Sinop ilimizde doğada kendiliğinden bolca yetişmektedir. Özellikle Karakum mevkiinde yol kenarlarında, boş arazilerde ve yamaçlık alanlarda gelişim göstermiştir." ifadelerini kullandı.

    Yüzbaşı "Kaktüs şeklinde gelişim gösteren bitkinin oldukça büyük olan yaprak üzerinde mor renkli meyveler sonbaharın sonunda olgunlaşmaya başlar. Meyve üzerinde gruplar halinde ince dikenler bulunur ve içerisinde bolca çekirdek barındırır. Hint inciri meyvesi genellikle kabuğu soyularak taze olarak tüketilir ayrıca meyve suyu şeklinde de kullanılır" dedi.

    Meyvenin faydaları hakkında da bilgi veren Yüzbaşı şu şekilde konuştu:

    "Sağlığa birçok faydası olan bu tropikal meyvenin içeriğinde bol miktarda amino asitler, flavonoidler, C, B ve E vitamini ile potasyum, kalsiyum, magnezyum, demir, çinko, manganez ve folat gibi birçok faydalı bileşen bulundurur. Bu özelliği ile son derece şifalı bir meyvedir.

    Hint inciri meyvesinin stresten şeker hastalığına, yorgunluktan kolesterole kadar pek çok rahatsızlığına iyi geldiği biliniyor.

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    Anahtar Kelimeler:
    incir Sinop
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