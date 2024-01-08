ÖZEL | 'Dünyada bilinen en güçlü zehirlerden' Türkiye zehirlenen aileyi ve balon balığı tehlikesini konuşuyor! Uzman isim açıkladı 'Dişleri öyle güçlü ki...'

"ÖYLE GÜÇLÜ DİŞ YAPISINA SAHİPLER Kİ METAL İÇECEK KUTULARINI, BALIKÇILARIN AV ARAÇLARINI PARÇALIYOR"

Bu balon balıklarının tabii ilk olarak ilgi çekmesini sağlayan şey; işte adından da anlaşılacağı üzere kendini şişirebilme yetenekleri. Okyanus kıyısı ülkelerde yaşayan insanlar buna çok aşina. Ama farklı özellikleri de var benekli balon balığının. Mesela diş yapısı. Sosyal medyada sıklıkla görüyoruz; öyle güçlü diş yapısına sahipler ki metal içecek kutularını dahi parçalayabiliyorlar. Bu da insanların ilgisini çekiyor. Ama bunun şöyle bir dezavantajı da oluyor. Amatör ya da profesyonel avcıların av araçlarını, denizlerde avlanan avcıların, balıkçıların av araçlarını parçalıyor. Çok ciddi bir ekonomik kayıp yaratıyor. Bundan dolayı mesela Tarım Bakanlığı balon balığı toplama uygulaması yürürlüğe koydu. Balon balıklarının kuyruk başına toplanmasını sağlıyor.