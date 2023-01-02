KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. GÜZELLİK - MODA
  4. Dünyanın en güzel kadınlarının paylaştığı güzellik sırları! Pürüzsüz bir cilt için...

Dünyanın en güzel kadınlarının paylaştığı güzellik sırları! Pürüzsüz bir cilt için...

02.01.2023 16:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadınlar güzelliklerini oldukça ön planda tutuyorlar. Her ne kadar iç güzelliği önem verildiği belirtilse de bir insanı tanırken görünümü ön yargılara yol açabiliyor. Güzellik maalesef ki birçok kapının açılmasına veya kapanmasına sebep oluyor. Bazı kadınların saçlarının ve ciltlerinin nasıl bu kadar güzel olduğu merak ediliyor. İşte dünyanın en güzel kadınlarının güzellik sırları...

Dünyanın en güzel kadınları denildiğinde akıllara belirli başlı ülkeler geliyor. Ülkeden ülkeye göre değişen güzellik standartları, bakım uygulamalarının da değişmesine sebep oluyor. Nesillerden nesillere aktarılan güzellik sırları çok daha bakımlı ve hoş bir görünüm sağlayabiliyor. Olumlu Bak'ın içeriğinde güzelliğiyle bilinen ülkelerin sık sık kullanılan güzellik sırları paylaşıldı.

DÜNYANIN EN GÜZEL KADINLARININ GÜZELLİK SIRLARI

KORELİ KADINLAR PÜRÜZSÜZ BİR CİLT İÇİN SALYANGOZLU SLİME KULLANIYOR

KORELİ KADINLAR PÜRÜZSÜZ BİR CİLT İÇİN SALYANGOZLU SLİME KULLANIYOR
Koreli kadınların cilt güzelliği tüm dünyada bilinen bir gerçektir. Cilt bakımlarına oldukça dikkat eden Koreli kadınlar oldukça dikkat çekici bir malzeme kullanırlar. Hemen hemen kullandıkları tüm dermatolojik ürünlerdeki belirli bir bileşen, salyangoz sıvısı veya müsin bulunur. Salyangoz müsini , ölü cilt hücrelerini uzaklaştırarak, cildi aydınlatarak ve daha az kırışıklık için kollajen ile doldurarak cilt yüzeyini temizler ve güçlendirir.

PANAMALI KADINLAR HER GÜN SAF KAKAO İÇER

PANAMALI KADINLAR HER GÜN SAF KAKAO İÇER
Karayipler'den, özellikle Panama'dan gelen yerel çikolata, yerel halkın daha sağlıklı bir yaşam tarzı ve yaşlanma karşıtı bir parıltı elde etmesi için temel bir sağlık içeceği olmuştur. Hatta bir çalışma , şeker ve koruyucu madde içermeyen günde en az 5 fincan saf kakaonun hipertansiyon ve diyabeti uzak tutabileceğini gösteriyor.

JAPON KADINLARI SAÇ DERİSİNE MATCHA SÜRÜYOR

JAPON KADINLARI SAÇ DERİSİNE MATCHA SÜRÜYOR
Kilo vermeye yardımcı olmanın ve bağışıklık sistemini güçlendirmenin yanı sıra, Japon yeşil çay tozu veya matcha'nın başka bir numarası daha var. Matcha ayrıca saç derinizi ve saçınızı temizlemeye ve saç büyümesini desteklemeye yardımcı olabilir. Avokado, yoğurt, hindistancevizi yağı, bal ve matcha karışımı ile kökten uca bir saç maskesi kesinlikle yardımcı olacaktır.

TÜRK KADINI ÇAMURLA TEMİZLENİR

TÜRK KADINI ÇAMURLA TEMİZLENİR
Türkiye'de kadınlar çamur banyolarını sadece ciltlerini yatıştırmak için değil, aynı zamanda stres atmak için de kullanıyorlar. Ülkelerindeki doğal çamur banyoları , banyoya kükürt ve diğer mineralleri getiren kaplıca sularından oluşturulur. Bu bileşenler , ölü hücreler gibi ciltteki kirleri çıkarır ve sıcaklık, ağrıyan kasları ve eklemleri gevşetir.

MEKSİKALI KADINLAR CİLT GÜZELLİĞİ İÇİN KAKTÜS YER

MEKSİKALI KADINLAR CİLT GÜZELLİĞİ İÇİN KAKTÜS YER
Meksikalı nopales veya kaktüsler genellikle spesiyalite olarak veya fiestalarda ve toplantılarda temel gıda olarak pişirilirken görülebilir . Bununla birlikte, Meksikalı kadınların etli etleri ve besin açısından zengin meyve suları için daha fazla kullanımları vardır. Ayrıca cildin nemini korumasına yardımcı olan çok sayıda vitamin, fitokimyasallar ve polisakkaritler nedeniyle nemli bir ışıltı için yüze uygulanırlar .
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
kaktüs zerdeçal Panamá cilt bakımı çamur detoks hintli japon kadın koreli meksikalı salyangoz türk yunan güzellik

En Çok Okunan Haberler

Müge Anlı'dan tacizci adama sert tepki! "Bacaklarıma bakma yararım senin beynini!"

Müge Anlı'dan tacizci adama sert tepki! "Bacaklarıma bakma yararım senin beynini!"

Ayrılık sonrası paylaştı! "Senden sonra..."

Ayrılık sonrası paylaştı! "Senden sonra..."

Tüylerini almayı bırakarak vücuduyla barışan 15 kadın

Tüylerini almayı bırakarak vücuduyla barışan 15 kadın

Kendini baştan yarattı! Beğenen de var eleştiren de

Kendini baştan yarattı! Beğenen de var eleştiren de

Bugün sizi ne bekliyor? Burç yorumları...

Bugün sizi ne bekliyor? Burç yorumları...

Bu hafta sizi neler bekliyor?

Bu hafta sizi neler bekliyor?

İlginizi Çekebilir

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Gerçek kahve tutkunlarının vazgeçilmezi! Mükemmel bir espresso lezzeti için...

Gerçek kahve tutkunlarının vazgeçilmezi! Mükemmel bir espresso lezzeti için...

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Lezzetli yemeklerin sırrı burada! Mutfağınıza şıklık, yemeklerinize sağlık katacak

Lezzetli yemeklerin sırrı burada! Mutfağınıza şıklık, yemeklerinize sağlık katacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.