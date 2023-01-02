Dünyanın en güzel kadınlarının paylaştığı güzellik sırları! Pürüzsüz bir cilt için...

Dünyanın en güzel kadınları denildiğinde akıllara belirli başlı ülkeler geliyor. Ülkeden ülkeye göre değişen güzellik standartları, bakım uygulamalarının da değişmesine sebep oluyor. Nesillerden nesillere aktarılan güzellik sırları çok daha bakımlı ve hoş bir görünüm sağlayabiliyor. Olumlu Bak'ın içeriğinde güzelliğiyle bilinen ülkelerin sık sık kullanılan güzellik sırları paylaşıldı.

DÜNYANIN EN GÜZEL KADINLARININ GÜZELLİK SIRLARI

KORELİ KADINLAR PÜRÜZSÜZ BİR CİLT İÇİN SALYANGOZLU SLİME KULLANIYOR Koreli kadınların cilt güzelliği tüm dünyada bilinen bir gerçektir. Cilt bakımlarına oldukça dikkat eden Koreli kadınlar oldukça dikkat çekici bir malzeme kullanırlar. Hemen hemen kullandıkları tüm dermatolojik ürünlerdeki belirli bir bileşen, salyangoz sıvısı veya müsin bulunur. Salyangoz müsini , ölü cilt hücrelerini uzaklaştırarak, cildi aydınlatarak ve daha az kırışıklık için kollajen ile doldurarak cilt yüzeyini temizler ve güçlendirir.

PANAMALI KADINLAR HER GÜN SAF KAKAO İÇER Karayipler'den, özellikle Panama'dan gelen yerel çikolata, yerel halkın daha sağlıklı bir yaşam tarzı ve yaşlanma karşıtı bir parıltı elde etmesi için temel bir sağlık içeceği olmuştur. Hatta bir çalışma , şeker ve koruyucu madde içermeyen günde en az 5 fincan saf kakaonun hipertansiyon ve diyabeti uzak tutabileceğini gösteriyor.

JAPON KADINLARI SAÇ DERİSİNE MATCHA SÜRÜYOR Kilo vermeye yardımcı olmanın ve bağışıklık sistemini güçlendirmenin yanı sıra, Japon yeşil çay tozu veya matcha'nın başka bir numarası daha var. Matcha ayrıca saç derinizi ve saçınızı temizlemeye ve saç büyümesini desteklemeye yardımcı olabilir. Avokado, yoğurt, hindistancevizi yağı, bal ve matcha karışımı ile kökten uca bir saç maskesi kesinlikle yardımcı olacaktır.

TÜRK KADINI ÇAMURLA TEMİZLENİR Türkiye'de kadınlar çamur banyolarını sadece ciltlerini yatıştırmak için değil, aynı zamanda stres atmak için de kullanıyorlar. Ülkelerindeki doğal çamur banyoları , banyoya kükürt ve diğer mineralleri getiren kaplıca sularından oluşturulur. Bu bileşenler , ölü hücreler gibi ciltteki kirleri çıkarır ve sıcaklık, ağrıyan kasları ve eklemleri gevşetir.