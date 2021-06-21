HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Dut pekmezinin faydaları nelerdir? Dut pekmezi nasıl yapılır? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tavsiye

Dut pekmezinin faydaları nelerdir? Dut pekmezi nasıl yapılır? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tavsiye

21.06.2021 23:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir yılı aşkındır etkisini tüm dünyada sürdürmeye devam eden koronavirüse karşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dut pekmezi önerisinde bulunmuştu. Yaz mevsiminin gelmesiyle dut pekmezi zamanı geldi. Peki Dut pekmezinin faydaları nelerdir? Dut pekmezi nasıl yapılır? Detaylar haberimizde...

Koronavirüs pandesimi ile birlikte bağışıklık sisteminin önemini bir kez daha anlamış olduk. Pandemi sürecinde nelerin tüketilmesi gerektiğine doktorlar sık sık değinirken bir öneri de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan gelmişti. Aylar önce Dut pekmezinin önemine vurgu yapılmıştı şimdi ise yoğun mesai harcanan o şifalı pekmezin yapım zamanı geldi. Peki Dut pekmezi nasıl yapılır?Dut pekmezinin faydaları nelerdir? İşte ayrıntılar...

İşte faydaları saymakla bitmeyen dut pekmezi tarifi!

Faydaları saymakla bitmeyen dut pekmezinin yaz aylarının başlamasıyla yapım zamanı geldi. Geçtiğimiz aylarda koronavirüs için öneride bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dut pekmezi önerisinde bulunmuştu.

CUMHURBAŞKANI ÖNERMİŞTİ

CUMHURBAŞKANI ÖNERMİŞTİ
Geçtiğimiz aylarda gazeteciler tarafından koronavirüse bir tavsiyeniz ver mı sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Benim bir tavsiyem var. Tabii bunu sağlıkçılar da söylüyor. Gıdalarınıza dikkat edin. Bizim özel bazı tedbirimiz var mı derseniz, öyle bir tedbir inanın yok. Vücudu güçlü tutacağız. Bizim bazı arkadaşlar sağ olsunlar ara sıra dut pekmezi gönderirler. Ben her sabah bir kaşık dut pekmezi alırım. Çünkü kan yapar" yanıtını vermişti.

DUT PEKMEZİ MALZEMELERİ NELERDİR?

DUT PEKMEZİ MALZEMELERİ NELERDİR?
Kış aylarının vazgeçilmezi ve uzmanların önerileri arasında yer alan dut pekmezinin yalnızca iki malzemesi var. Dut pekmezi için malzemeler: *1 ölçü dut *1 ölçü süzülmüş dut suyu

DUT PEKMEZİ NASIL YAPILIR?

DUT PEKMEZİ NASIL YAPILIR?
İlk olarak dutları temiz bir tülbent ya da çuval içine alarak altına büyük bir kap yerleştirin. Ardından Süzmek için kullandığınız tülbenti yukarı aşağı hareket ettirerek süzdürün. Daha sonra dut ve suları büyük bir tencere içine alın. Ocağı açın veya yaktığınız ateşi ayarlayarak kaynamaya bırakın.
Dutlar kaynamaya başladığında üzerine çıkmaya başlayan tabakayı alın. Bu şekilde yaklaşık 45 dakika pişirin. Çiğliği giden dutlara yeniden süzme işlemi uygulayın. Dutlar tamamen süzüldüğünde, süzülen suyu tekrar pişirme kabına alarak pişirme aşamasına devam edin.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Recep Tayyip Erdoğan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Oğlunun sözlerine yorum yağdı

Oğlunun sözlerine yorum yağdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 1 Temmuz itibarıyla yeni dönem başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 1 Temmuz itibarıyla yeni dönem başlıyor

Aleyna'nın annesinden bikinili paylaşım

Aleyna'nın annesinden bikinili paylaşım

Para karşılığı ilişki yaşadığını öne sürmüştü! Ağlayarak savunma yaptı

Para karşılığı ilişki yaşadığını öne sürmüştü! Ağlayarak savunma yaptı

Normalleşmede kritik gün! Pazar günü yasağı kalkacak mı?

Normalleşmede kritik gün! Pazar günü yasağı kalkacak mı?

Tarihi Galata Kulesi'nde intihar girişimi! Birden aşağıya atladı

Tarihi Galata Kulesi'nde intihar girişimi! Birden aşağıya atladı

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

AFAD: Merkez üssü Kartal, şiddeti 3,9

AFAD: Merkez üssü Kartal, şiddeti 3,9

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Markette kız çocuğuna cinsel istismar! İğrenç olay kamerada

Markette kız çocuğuna cinsel istismar! İğrenç olay kamerada

Taşa "Tecavüz ediliyorum" yazmıştı! İğrenç olayda yeni gelişme

Taşa "Tecavüz ediliyorum" yazmıştı! İğrenç olayda yeni gelişme

Prof. Dr. Ceyhan'dan 4'üncü dalga uyarısı: Kaçınılmaz olur

Prof. Dr. Ceyhan'dan 4'üncü dalga uyarısı: Kaçınılmaz olur

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.