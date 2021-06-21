Dut pekmezinin faydaları nelerdir? Dut pekmezi nasıl yapılır? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tavsiye

Koronavirüs pandesimi ile birlikte bağışıklık sisteminin önemini bir kez daha anlamış olduk. Pandemi sürecinde nelerin tüketilmesi gerektiğine doktorlar sık sık değinirken bir öneri de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan gelmişti. Aylar önce Dut pekmezinin önemine vurgu yapılmıştı şimdi ise yoğun mesai harcanan o şifalı pekmezin yapım zamanı geldi. Peki Dut pekmezi nasıl yapılır?Dut pekmezinin faydaları nelerdir? İşte ayrıntılar...

İşte faydaları saymakla bitmeyen dut pekmezi tarifi!

Faydaları saymakla bitmeyen dut pekmezinin yaz aylarının başlamasıyla yapım zamanı geldi. Geçtiğimiz aylarda koronavirüs için öneride bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dut pekmezi önerisinde bulunmuştu.

CUMHURBAŞKANI ÖNERMİŞTİ Geçtiğimiz aylarda gazeteciler tarafından koronavirüse bir tavsiyeniz ver mı sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Benim bir tavsiyem var. Tabii bunu sağlıkçılar da söylüyor. Gıdalarınıza dikkat edin. Bizim özel bazı tedbirimiz var mı derseniz, öyle bir tedbir inanın yok. Vücudu güçlü tutacağız. Bizim bazı arkadaşlar sağ olsunlar ara sıra dut pekmezi gönderirler. Ben her sabah bir kaşık dut pekmezi alırım. Çünkü kan yapar" yanıtını vermişti.

DUT PEKMEZİ MALZEMELERİ NELERDİR? Kış aylarının vazgeçilmezi ve uzmanların önerileri arasında yer alan dut pekmezinin yalnızca iki malzemesi var. Dut pekmezi için malzemeler: *1 ölçü dut *1 ölçü süzülmüş dut suyu

DUT PEKMEZİ NASIL YAPILIR? İlk olarak dutları temiz bir tülbent ya da çuval içine alarak altına büyük bir kap yerleştirin. Ardından Süzmek için kullandığınız tülbenti yukarı aşağı hareket ettirerek süzdürün. Daha sonra dut ve suları büyük bir tencere içine alın. Ocağı açın veya yaktığınız ateşi ayarlayarak kaynamaya bırakın.