Duyunca çok şaşıracağınız en ilginç fetişler! Evliliklerin bitmesine neden olabilir

Cinsellik beklentileri farklılık gösteriyor. Bu farklılıklar sadece cinsiyetler arasında görünmüyor. Cinsel arzuyu uyandırmak alınan zevki artırmak adına birçok fetiş bulunuyor. İnsanlar genellikle fetişlerini söylemekten utanıyor. Bu fetişlerin birçoğu zararsız görünse de çok zararlı olan ve hem kişinin hem de partnerinin sağlığını tehlikeye atan fetişler bulunuyor. Oldukça ilgi çekici olan bu fetişleri merak ediyorsanız bu içeriğe bakabilirsiniz.

FETİŞLER HASTALIK MIDIR?

Herhangi bir cinsel fantezinin fetiş olarak adlandırılabilmesi için gerekli önkoşul kişinin fetiş nesnesi olmadan cinsel uyarım yaşayıp yaşayamadığıdır. Eğer ki el/ayak bölgelerine odaklanmadan cinsel olarak uyarılamıyor durumda iseniz bu bir fetiş bozukluğu olarak adlandırılır. Bu noktada hastalık veya normal diye adlandırmak için kişinin bu konuda sıkıntı yaşayıp yaşamadığına bakılır. Eğer kişi bu fetişinden dolayı hayatının bir veya birden çok noktasında sıkıntı yaşıyorsa bu durum o zaman bir bozukluk olarak adlandırılmaktadır. Eğer ki kişi bunu sadece bir fantezi boyutunda, sadece cinsel hayatı içerisinde deneyimliyorsa ve gündelik hayatındaki düşüncelerini bu fanteziler çok sık işgal etmiyorsa herhangi bir sıkıntı yok diyebiliriz.