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  4. Duyunca çok şaşıracağınız en ilginç fetişler! Evliliklerin bitmesine neden olabilir

Duyunca çok şaşıracağınız en ilginç fetişler! Evliliklerin bitmesine neden olabilir

29.09.2022 09:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cinsellik toplumda konuşulmayan belirli başlı konular arasında yer alıyor. Buzdağının görünmeyen kısmında cinsellik adına çok ilginç arzular bulunabiliyor. Fetişler genellikle zararsız görülüyor. Ancak oldukça ilginç olan bazı fetişler mide bulandırıcı görüntülere sebep olabiliyor, sağlığa zarar verebiliyor.

Cinsellik beklentileri farklılık gösteriyor. Bu farklılıklar sadece cinsiyetler arasında görünmüyor. Cinsel arzuyu uyandırmak alınan zevki artırmak adına birçok fetiş bulunuyor. İnsanlar genellikle fetişlerini söylemekten utanıyor. Bu fetişlerin birçoğu zararsız görünse de çok zararlı olan ve hem kişinin hem de partnerinin sağlığını tehlikeye atan fetişler bulunuyor. Oldukça ilgi çekici olan bu fetişleri merak ediyorsanız bu içeriğe bakabilirsiniz.

FETİŞLER HASTALIK MIDIR?

Herhangi bir cinsel fantezinin fetiş olarak adlandırılabilmesi için gerekli önkoşul kişinin fetiş nesnesi olmadan cinsel uyarım yaşayıp yaşayamadığıdır. Eğer ki el/ayak bölgelerine odaklanmadan cinsel olarak uyarılamıyor durumda iseniz bu bir fetiş bozukluğu olarak adlandırılır. Bu noktada hastalık veya normal diye adlandırmak için kişinin bu konuda sıkıntı yaşayıp yaşamadığına bakılır. Eğer kişi bu fetişinden dolayı hayatının bir veya birden çok noktasında sıkıntı yaşıyorsa bu durum o zaman bir bozukluk olarak adlandırılmaktadır. Eğer ki kişi bunu sadece bir fantezi boyutunda, sadece cinsel hayatı içerisinde deneyimliyorsa ve gündelik hayatındaki düşüncelerini bu fanteziler çok sık işgal etmiyorsa herhangi bir sıkıntı yok diyebiliriz.

EN ŞAŞIRTICI FETİŞLER

1- FORMİCOPHİLİA

1- FORMİCOPHİLİA
Kimi insanlar böceklerden tiksinirken bu fetişe sahip kişiler böcekler üzerinde sürünme ile uyarılırlar.

2- COULROPHİLİA

2- COULROPHİLİA
Saplantılı derecede palyaço-sever olmaya deniyor.

3- TRİPSOLAGNİA

3- TRİPSOLAGNİA
Tam bir cinsel fetiş değil ancak tripsolagnia'ya sahip kişiler saçlarının şampuanlanmasından ekstra sevinç ve haz duyuyorlar.

4- MAKROFİLİ

4- MAKROFİLİ
Devleri içeren bir hayranlık veya cinsel bir fantezidir. Yanlış duymadınız, partnerinizin devasa boyutlarda olmasını arzulamak oluyor tam olarak. Genellikle bu fetişe erkeklere sahip olsa da nadiren kadınlarda da görülebilir.

5- DENDROFİLİ

5- DENDROFİLİ
Ağaçlarla aşırı ilgilenmek, aşırı ağaç sevgisine dendrofili deniyor.
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