Duyunca şaşıracaksınız! Hasta olduğunuzda iyileştirecek ezber bozan ilginç gıdalar! Çikolata bile var

Pek çok insan bu mevsimde çeşitli hastalıklardan şikayet ediyor. Soğuk havalardan yoğun yaşam tarzına kadar insanların hastalık nedeniyle bitkin düşmesinin pek çok sebebi var. Fakat tükettiğiniz yiyecekler, bunda büyük farklar da yaratabilir. Genellikle kendimizi kırgın hissettiğimizde en iyi yöntemin bir kas çorba içmek olduğunu düşünebiliriz. Fakat bu belki de yiyebileceğiniz en iyi şey değildir.
DailyStar'da yer alan habere göre; beslenme uzmanı Rhiannon Lambert, hasta olduğunuzda iyileşmenizi hızlandırabilecek ve duyunca çok şaşıracağınız yiyecekleri paylaştı.
Beslenme uzmanı Rhiannon Lambert Sun Health'e diğer birçok gıdanın bağışıklık sisteminizi güçlendirmek için çalıştığını söyledi.
Lambert, "Bakteri, virüs ve diğer faktörlerin neden olduğu hastalıklardan sizi koruyacak tek bir gıda veya takviye yok. Enflamasyonu azaltan ve antioksidan aktiviteyi artıran çeşitli besleyici gıdaları tüketmek kesinlikle bağışıklık sisteminizi desteklemeye yardımcı olabilir." dedi.
Buna göre yoğurttan çikolataya kadar kendinizi kötü hissettiğinizde size yardımcı olabilecek pek çok yiyecek var.
Yoğurt ya da lahana turşusu herkesin hasta olduğunda ilk tercihi olmayabilir ama Rhiannon bunların denemeye değer olduğunu söyledi.