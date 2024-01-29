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    4. Duyunca şaşıracaksınız! Hasta olduğunuzda iyileştirecek ezber bozan ilginç gıdalar! Çikolata bile var

    Duyunca şaşıracaksınız! Hasta olduğunuzda iyileştirecek ezber bozan ilginç gıdalar! Çikolata bile var

    Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
    29.01.2024 11:39 | Son Güncelleme:
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    Kış aylarında pek çok insan hastalıklardan muzdarip oluyor. Pek çok insanın hastalıklar bakımından kendini kötü hissettiği yılın bu zamanlarında sağlıklı beslenme büyük önem taşıyor. Ancak bir beslenme uzmanının verdiği tavsiyeler adeta ezber bozdu. Beslenme uzmanının hasta olduğunuzda iyileşmenizi hızlandırabilecek yiyecekler önerisinde çikolata gibi ilginç yiyecekler de var. İşte o şaşırtıcı liste...

    Pek çok insan bu mevsimde çeşitli hastalıklardan şikayet ediyor. Soğuk havalardan yoğun yaşam tarzına kadar insanların hastalık nedeniyle bitkin düşmesinin pek çok sebebi var. Fakat tükettiğiniz yiyecekler, bunda büyük farklar da yaratabilir. Genellikle kendimizi kırgın hissettiğimizde en iyi yöntemin bir kas çorba içmek olduğunu düşünebiliriz. Fakat bu belki de yiyebileceğiniz en iyi şey değildir.

    ŞAŞIRTICI AMA HASTA OLDUĞUNUZDA BİR DENEYİN!

    DailyStar'da yer alan habere göre; beslenme uzmanı Rhiannon Lambert, hasta olduğunuzda iyileşmenizi hızlandırabilecek ve duyunca çok şaşıracağınız yiyecekleri paylaştı.

    Beslenme uzmanı Rhiannon Lambert Sun Health'e diğer birçok gıdanın bağışıklık sisteminizi güçlendirmek için çalıştığını söyledi.

    Lambert, "Bakteri, virüs ve diğer faktörlerin neden olduğu hastalıklardan sizi koruyacak tek bir gıda veya takviye yok. Enflamasyonu azaltan ve antioksidan aktiviteyi artıran çeşitli besleyici gıdaları tüketmek kesinlikle bağışıklık sisteminizi desteklemeye yardımcı olabilir." dedi.

    Buna göre yoğurttan çikolataya kadar kendinizi kötü hissettiğinizde size yardımcı olabilecek pek çok yiyecek var.

    YOĞURT VE LAHANA TURŞUSU

    YOĞURT VE LAHANA TURŞUSU

    Yoğurt ya da lahana turşusu herkesin hasta olduğunda ilk tercihi olmayabilir ama Rhiannon bunların denemeye değer olduğunu söyledi.

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    sağlıklı beslenme hastalık hasta
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