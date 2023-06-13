Düzenli tüketenler hastalık yüzü görmüyor! Tüm organları temizliyor

Dut, en fazla proteine sahip olan en fazla proteine sahip olan meyveler arasında yer alıyor. Uzun süre enerji ve tokluk hissi vermesi nedeniyle sağlıklı beslenenlerin vazgeçilmezi olan dut ve dut kurusunun faydaları saymakla bitmiyor. Karaciğer, böbrek ve kalp hastalıkları için mucizeler yaratan dut kurusunun tüketimi giderek artıyor.



DUT KURUSUNUN FAYDALARI

VÜCUDA ENERJİ VERİYOR Dut kurusunun içinde B1, B2, C ve K vitaminleri ile kalsiyum ve demir gibi vücudumuza oldukça faydalı mineraller bulunuyor. Her sabah 1 avuç dut kurusu yediğinizde elde edeceğiniz tüm bu yararlı maddeler sayesinde kendinizi çok daha zinde ve enerjik hissetmeniz mümkün oluyor.

HASTALIKLARA KARŞI KORUYOR İçindeki C vitamini başta olmak üzere, birçok vitamin sayesinde duy kurusu güçlü antioksidan özellikler gösteren bir besin. Bu özelliği sayesinde serbest radikalleri vücuttan uzaklaştıran kuru dutlar, düzenli olarak tüketildiğinde vücudu grip, nezle, soğuk algınlığı gibi kış hastalıklarından tutun da kanser türlerine kadar çeşitli rahatsızlıklardan koruyor. Var olan hastalıklarınsa iyileşme süreçlerini hızlandırıyor, mikropların yayılmasının önüne geçiyor.

KARACİĞER VE BÖBREK SAĞLIĞINA İYİ GELİYOR Dut, karaciğer ve böbrek dostu yiyeceklerin başında geliyor. Kurutulmuş halinde de bu özelliklerini korumayı başaran dut, özellikle karaciğer yağlanması gibi ciddi problemlerde vücudumuza büyük katkılarda bulunuyor. Toksinleri vücuttan uzaklaştırma gücü sayesinde böbrekleri ve karaciğeri temizliyor.

KOLESTEROLÜ DENGELİYOR Dut kurusu günde 1 avuç kadar yendiğinde şekeri nedeniyle zararlı bir etki oluşturmazken aksine kötü kolesterolün düşüp kolesterolün dengelenmesinde vücuda yardımcı oluyor. Ancak tabii ki tüketiminde aşırıya kaçmamak, ölçüyü elden bırakmamak gerekiyor.