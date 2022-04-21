Ebeler Haftası ne zaman 2022? Neden kutlanır? Ebeler Haftası mesajları ve sözleri!

Ebeler Haftası ne zaman? Günün en çok araştırılan soruları arasında yer alıyor. Binlerce kişi günün anlam ve önemine dair bilgilerin yanı sıra kutlama mesajlarını da öğrenmek istiyor. Peki Ebeler Haftası ne zaman 2022? Neden kutlanır? İşte Ebeler Haftası mesajları ve sözleri...

EBELER HAFTASI NE ZAMAN 2022?

Ebeler Haftası 21-28 Nisan tarihleri arasında kutlanmaktadır.

EBELER HAFTASI NEDEN KUTLANIR? Ebeleri onurlandırmak için özel bir gün olarak kutlanması fikri ilk kez 1987 yılında Hollanda'da ortaya atılmış olsa da Ebeler Günü 1991'den bu yana 5 Mayıs 1991'de kutlanmaktadır. Dünya Ebeler Günü'nün dışında 21-28 Nisan'da ülkemizde Ebeler Haftası kutlanmaktadır.

EBELER HAFTASI MESAJLARI VE SÖZLERİ 2022 Köy ebesi yollarda, kışın, buzda, karlarda, gece gündüz, en soğuk havalarda dolanır durur. Yağmur çamur altında, hele kar yağdığında; bazen yollar kapanır, gider katır sırtında.

Ağır fedakârlıklar içerisinde görev ve sorumluluklarını yerine getirmeye çalışan ebeler, sağlık sistemimizin vazgeçilmez unsurlarından biridir.