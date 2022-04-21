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Ebeler Haftası ne zaman 2022? Neden kutlanır? Ebeler Haftası mesajları ve sözleri!

21.04.2022 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ebeler Haftası ne zaman? Vatandaşlar, zor koşullarda çalışan ebelerin sağlık sistemi üzerindeki önemini vurgulamak için kutlanan bu anlamlı haftaya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Anne ve çocuk sağlığı için bir hayli önemi olan bu mesleği yapanları onurlandırmak, mesleğin önemine ve koşullara dikkat çekmek için kutlanan bu önemli haftaya ilişkin detaylar merak konusu oldu. Peki Ebeler Haftası ne zaman 2022? Neden kutlanır? İşte Ebeler Haftası mesajları ve sözleri...

Ebeler Haftası ne zaman? Günün en çok araştırılan soruları arasında yer alıyor. Binlerce kişi günün anlam ve önemine dair bilgilerin yanı sıra kutlama mesajlarını da öğrenmek istiyor. Peki Ebeler Haftası ne zaman 2022? Neden kutlanır? İşte Ebeler Haftası mesajları ve sözleri...

EBELER HAFTASI NE ZAMAN 2022?

Ebeler Haftası 21-28 Nisan tarihleri arasında kutlanmaktadır.

EBELER HAFTASI NEDEN KUTLANIR?

EBELER HAFTASI NEDEN KUTLANIR?
Ebeleri onurlandırmak için özel bir gün olarak kutlanması fikri ilk kez 1987 yılında Hollanda'da ortaya atılmış olsa da Ebeler Günü 1991'den bu yana 5 Mayıs 1991'de kutlanmaktadır. Dünya Ebeler Günü'nün dışında 21-28 Nisan'da ülkemizde Ebeler Haftası kutlanmaktadır.

EBELER HAFTASI MESAJLARI VE SÖZLERİ 2022

EBELER HAFTASI MESAJLARI VE SÖZLERİ 2022
Köy ebesi yollarda, kışın, buzda, karlarda, gece gündüz, en soğuk havalarda dolanır durur. Yağmur çamur altında, hele kar yağdığında; bazen yollar kapanır, gider katır sırtında.
Ağır fedakârlıklar içerisinde görev ve sorumluluklarını yerine getirmeye çalışan ebeler, sağlık sistemimizin vazgeçilmez unsurlarından biridir.
Doğum öncesi ve sonrasında ailelerin yanında olarak, aile ve toplumun oluşmasında önemli bir yere sahip olan ebelerimize minnettarız. Tüm Ebelerimizin Ebeler Haftası Kutlu olsun.
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