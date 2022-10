Eklem sorunlarını azaltır, ağrıları dindirir: Eklem iltihabına iyi gelen besinler

Eklem iltihabı olarak da bilinen artrit, milyonlarca kişiyi etkileyen rahatsızlıklardan biridir. Özellikle, C vitamini açısından zengin yiyecekler yemek yardımcı olabilir. Çalışmalar, C vitamininin kıkırdağın büyük bir bölümünü oluşturan kolajenin üretimine ve bakımına nasıl yardımcı olduğunu göstermiştir. Kıkırdak, vücutta bulunan ve eklem yüzeylerini kaplayan bir dokudur. Kıkırdak, vücutta bir amortisör görevi görür ancak yaralanma, aşınma ve yıpranma nedeniyle hasar görebilir.

ARTRİTTE C VİTAMİNİNİN ÖNEMİ

British Medical Journal'da yayınlanan bir araştırma, daha az C vitamini yemenin, birinin en az beş eklemi etkileyen bir hastalık olan inflamatuar poliartrit geliştirme riskini artırabileceği sonucuna varmıştır. Yapılan çalışma, daha düşük meyve ve sebze alımı ve C vitamini, inflamatuar poliartrit (IP) geliştirme riskinin artmasıyla ilişkilendirildi.

Medical Archives'de yayınlanan ayrı bir çalışma, doğal olarak C vitamini tüketmenin osteoartrit hastalarına yardımcı olabileceğini buldu.

Sağlıklı bir C vitamini dengesini korumak iyi bir fikirdir. C vitamini, erken osteoartriti olan çoğu insana yarar sağlar. Aşağıdaki dokuz gıdayı sık sık tüketmek doğal olarak C vitamini alımınızı en üst düzeye çıkarmanıza yardımcı olabilir: