Ekrem İmamoğlu mu, Murat Kurum mu kazanacak? SONAR, seçime iki gün kala İstanbul anketini açıkladı! Fark dikkat çekti

Türkiye bir kez daha yerel seçim için sandık başına gidecek. Yerel seçimlerde ise gözler büyükşehirlerde, özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir'de olacak. İstanbul'da seçimlerin Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum ile CHP adayı ve mevcut İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında geçmesi bekleniyor.

14 ve 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerini doğru tahmin eden SONAR Araştırma İstanbul'da yaptıkları son anketin sonuçlarını paylaştı. Ankette vatandaşlara "31 Mart günü yapılacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde ismini sayacağım partiler ve adaylarından hangisine oy vereceksiniz?" sorusu yönetildi.

İşte sonuçlar:

