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  4. Ekrem İmamoğlu mu, Murat Kurum mu kazanacak? SONAR, seçime iki gün kala İstanbul anketini açıkladı! Fark dikkat çekti

Ekrem İmamoğlu mu, Murat Kurum mu kazanacak? SONAR, seçime iki gün kala İstanbul anketini açıkladı! Fark dikkat çekti

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
29.03.2024 18:29
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Yerel seçimler için artık saatler kaldı. Özellikle İstanbul'da hangi adayın kazanacağı merak ediliyor. Seçimin Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında geçmesi bekleniyor. Son Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde doğru tahminlerde bulunan SONAR Araştırma yaptığı son anket sonuçlarını paylaştı.

Türkiye bir kez daha yerel seçim için sandık başına gidecek. Yerel seçimlerde ise gözler büyükşehirlerde, özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir'de olacak. İstanbul'da seçimlerin Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum ile CHP adayı ve mevcut İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında geçmesi bekleniyor.

14 ve 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerini doğru tahmin eden SONAR Araştırma İstanbul'da yaptıkları son anketin sonuçlarını paylaştı. Ankette vatandaşlara "31 Mart günü yapılacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde ismini sayacağım partiler ve adaylarından hangisine oy vereceksiniz?" sorusu yönetildi.

İşte sonuçlar:

Yerel Seçim 2024

CHP'nin İstanbul adayı ve mevcut İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yüzde 47,3 oy aldı. 

Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum yüzde 40,4 oy aldı.

Yeniden Refah Partisinin adayı Mehmet Altınöz yüzde 3,1 oy aldı. 

Zafer Partisi'nin adayı Azmi karamahmutoğlu yüzde 3,0 oy aldı. 

DEM Partisi'nin adayları Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni yüzde 2,9 oy aldı. 

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu İstanbul Murat Kurum Seçim 2024
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