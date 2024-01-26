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  4. Eksi 20'den artı 20'ye geldiler! Denizden çıkmadılar... Hemen adapte oldular 'Orada kar, burada güneş var! Çok mutluyum'

Eksi 20'den artı 20'ye geldiler! Denizden çıkmadılar... Hemen adapte oldular 'Orada kar, burada güneş var! Çok mutluyum'

26.01.2024 15:55 | Son Güncelleme:
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Antalya’nın Alanya ilçesinde güneşli havayı fırsata çeviren yerli ve yabancı turistler plaj kenarında vakit geçirdi. Eksi 20 dereceden artı 20 dereceye geldiklerini söyleyen Rus turistler, Rusya'da şu anda kar olduğunu, Alanya'da ise güneş olduğunu belirtip çok mutlu olduklarını anlattı. Adeta denizden çıkmak bilmeyen turistler, "Ülkemizde deniz yüzünü göremiyoruz. Sıcağa hemen adapte olduk" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin dört bir yanında soğuk ve yağışlı hava etkisini gösterirken, yazdan kalma günler yaşayan Alanya'da Rus turistler denizden çıkmadı. İlçede hafta başından itibaren etkili olan güneşli hava bugün de kendisini gösterdi. Hava sıcaklığının öğle saatlerinde 20 dereceye kadar yükselmesiyle yabancı turistler dünyaca ünlü Kleopatra Plajı’nın yolunu tuttu. Güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar deniz kenarında kamp koltuklarını açarak güneş ışığının tadını çıkarırken, bazı turistler oltalarını alarak deniz kenarında balık tutmayı tercih etti. Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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TURİSTLERDEN ALANYA'YA YOĞUN İLGİ

Yaz aylarını hatırlatan günde plaja gelenlerin ise deniz kenarında yürüyüş yaptığı görülürken, Rusya’nın Moskova kentinden gelen turistler denize girerek denize girme keyfi yaşadı.

"EKSİ 20 DERECEDEN ARTI 20 DERECEYE GELDİK"

"EKSİ 20 DERECEDEN ARTI 20 DERECEYE GELDİK"

Rusya’da hava sıcaklığını şu anda eksi 20 derecede olduğunu belirten Karina Nazarova (23), “Eksi 20 dereceden artı 20 dereceye geldik. Orada kar, burada güneş var. Çok mutluyum bu durumdan” dedi.

Nikita Vendin (29) isimli Rusya vatandaşı ise, “Ülkemizde deniz yüzünü göremiyoruz. Buraya daha dün geldik, bugün ise denize giriyoruz. Sıcağa hemen adapte olduk. Alanya’yı çok seviyoruz” ifadelerini kullandı.

"GÖRDÜĞÜNÜZ GİBİ ALANYA'DA TURİSTLERİN YOĞUN BİR İLGİSİ VAR"

"GÖRDÜĞÜNÜZ GİBİ ALANYA'DA TURİSTLERİN YOĞUN BİR İLGİSİ VAR"

Kleopatra Plajı'nda işletmeci Yavuz İlkhan, “Ocak ayındayız. Gördüğünüz gibi Alanya’da turistlerin yoğun bir ilgisi var. Millet denize giriyor şu anda. Bu cennet Alanya’mızın güzel bir kumu. Vatandaşları buraya bekliyoruz. Ocak ayında denize girebilirler. Şu anda Ukrayna, Rus, Alman, İngiliz ve İskandinav ülkeler ağırlık olmak üzere turistler var. İnşallah 2024 sezonunda turizm güzel gözüküyor. Büyük bir ihtimalle rekor bir sezon olabilir” diye konuştu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
antalya Alanya
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