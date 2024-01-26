Eksi 20'den artı 20'ye geldiler! Denizden çıkmadılar... Hemen adapte oldular 'Orada kar, burada güneş var! Çok mutluyum'

"GÖRDÜĞÜNÜZ GİBİ ALANYA'DA TURİSTLERİN YOĞUN BİR İLGİSİ VAR"

Kleopatra Plajı'nda işletmeci Yavuz İlkhan, “Ocak ayındayız. Gördüğünüz gibi Alanya’da turistlerin yoğun bir ilgisi var. Millet denize giriyor şu anda. Bu cennet Alanya’mızın güzel bir kumu. Vatandaşları buraya bekliyoruz. Ocak ayında denize girebilirler. Şu anda Ukrayna, Rus, Alman, İngiliz ve İskandinav ülkeler ağırlık olmak üzere turistler var. İnşallah 2024 sezonunda turizm güzel gözüküyor. Büyük bir ihtimalle rekor bir sezon olabilir” diye konuştu. (İHA)