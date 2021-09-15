Eminönü'nde taksici denetimi! Sivil polisler tek tek tespit etti

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil trafik ekipleri, Eminönü İskelesi'nde taksicilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Ekipler tarafından tek tek durdurulan taksilerde, sürücülerin seyir halinde cep telefonu kullanımı, emniyet kemeri, araç yolcu kapasitesi ve taksimetreye yönelik kontroller yapıldı. Diğer yandan yolcu gibi taksilere binen sivil polis ekipleri de hatalı gördükleri sürücülerin denetim noktasında durdurulmasını sağladı. Kontroller sonucunda, emniyet kemerini takmayan bir taksi sürücüsüne 144 lira para cezası kesildi. Öte yandan turist kılığında taksiye binen sivil trafik ekiplerini alan taksici taksimetreyi açmadı. Taksiciye 652 lira ceza kesildi. Araçta cep telefonu kullanan bir taksi sürücüsüne ise 314 lira ceza işlem uygulandı. Kısa mesafe nedeniyle yolcuyu almayan bir taksiciye de 144 lira ceza kesildi.

"MÜŞTERİ İNDİKTEN SONRA SİGARA İÇİYORUZ"

Emniyet kemeri takmamaktan ve seyir halinde araçta sigara içmekten ceza kesilen Ergin Çelik, "Müşteriyi indikten sonra sigara içiyoruz. Bilmiyorum vallahi kaç para ceza yazarlarsa artık" dedi.

"ARABAYI TESLİM EDECEĞİM DEDİM" İsmini vermek istemeyen taksici şoförü ise kısa mesafe nedeniyle yolcu almadı. Kendisine ceza kesilen taksici, "Arabayı teslim edecektim şoför değiştirecektim, arabayı teslim edeceğimi söyledim" dedi. İsmini vermeyen bir diğer taksici ise yolcu almadı. Taksici kendisini, "Zaten el kaldırdı, ben de durdum" diyerek savundu.