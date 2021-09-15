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  4. Eminönü'nde taksici denetimi! Sivil polisler tek tek tespit etti

Eminönü'nde taksici denetimi! Sivil polisler tek tek tespit etti

15.09.2021 15:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Fatih'te sivil trafik ekipleri, taksicilere yönelik denetim yaptı. Eminönü'nde denetime çıkan ekipler, yolcu gibi taksiye binerek emniyet kemeri takmayan, taksimetre açmayan ve araçta sigara içen taksicileri tespit etti. Faka basan taksicilere ceza kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil trafik ekipleri, Eminönü İskelesi'nde taksicilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Ekipler tarafından tek tek durdurulan taksilerde, sürücülerin seyir halinde cep telefonu kullanımı, emniyet kemeri, araç yolcu kapasitesi ve taksimetreye yönelik kontroller yapıldı. Diğer yandan yolcu gibi taksilere binen sivil polis ekipleri de hatalı gördükleri sürücülerin denetim noktasında durdurulmasını sağladı. Kontroller sonucunda, emniyet kemerini takmayan bir taksi sürücüsüne 144 lira para cezası kesildi. Öte yandan turist kılığında taksiye binen sivil trafik ekiplerini alan taksici taksimetreyi açmadı. Taksiciye 652 lira ceza kesildi. Araçta cep telefonu kullanan bir taksi sürücüsüne ise 314 lira ceza işlem uygulandı. Kısa mesafe nedeniyle yolcuyu almayan bir taksiciye de 144 lira ceza kesildi.

"MÜŞTERİ İNDİKTEN SONRA SİGARA İÇİYORUZ"

Emniyet kemeri takmamaktan ve seyir halinde araçta sigara içmekten ceza kesilen Ergin Çelik, "Müşteriyi indikten sonra sigara içiyoruz. Bilmiyorum vallahi kaç para ceza yazarlarsa artık" dedi.

"ARABAYI TESLİM EDECEĞİM DEDİM"

"ARABAYI TESLİM EDECEĞİM DEDİM"
İsmini vermek istemeyen taksici şoförü ise kısa mesafe nedeniyle yolcu almadı. Kendisine ceza kesilen taksici, "Arabayı teslim edecektim şoför değiştirecektim, arabayı teslim edeceğimi söyledim" dedi. İsmini vermeyen bir diğer taksici ise yolcu almadı. Taksici kendisini, "Zaten el kaldırdı, ben de durdum" diyerek savundu.

"TAKSİMETREYİ KENDİLERİ İSTEMEDİLER"

"TAKSİMETREYİ KENDİLERİ İSTEMEDİLER"
Turist kılığındaki sivil polis ekiplerini taşıyan ve taksimetreyi açmayan taksici Erdal Özden "Taksimetre istemedi zaten. Ben 25-30 lira dedim onlar da kabul etti.Yazık bize yemin ediyorum yazık. Taksimetreyi kendileri istemediler. Ben sizi kameraları gördüğüm halde ben normal şekilde Taksim'e 25 lira yazar dedim. Taksimetreyi normalde açmam gerek ama o zaman da binmiyorlar. Hanımefendi yolcuyu almadığım zaman ekmek parası kazanamıyorum. Evime ne götüreceğim. Böyle bir tuzak olmaz" dedi.
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Anahtar Kelimeler:
polis İstanbul Fatih Eminönü
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