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En güzel 30 Ağustos Zafer Bayramı şiirleri ve sözleri!

25.08.2021 01:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

30 Ağustos Zafer Bayramı için geri sayım başladı. 30 Ağustos 1922'de Büyük Taarruz zaferle sona erdi ve bu zaferin ardından düşmanlar, işgal ettikleri toprakları terk etmek zorunda kaldı. Whatsapp, Instagram, Twitter gibi sosyal medya üzerinden 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı anmak için sevdiklerinize gönderebileceğiniz şiirler ve sözler haberimizde yer alıyor.

1922'de ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün başkumandanlığındaki Büyük Taarruz'un başarı ile sonuçlandığı 30 Ağustos Zafer Bayramı'na az bir süre kaldı. 30 Ağustos Zafer Bayramı her yıl coşku ile kutlanıyor. En güzel 30 Ağustos Zafer Bayramı şiirleri ve sözlerini haberimizde bulabilirsiniz.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI ŞİİRLERİ

ZAFER TÜRKÜSÜ

ZAFER TÜRKÜSÜ
* Yaşamaz ölümü göze almayan, * Zafer göz yummadan koşana gider. * Bayrağa kanının alı çalmayanın, * Gözyaşı boşana boşana gider. * Kazanmak istersen sen de zaferi, * Gürleyen sesinle doldur gökleri. * Zafer dedikleri kahraman peri, * Susandan kaçar da coşana gider. * Bu yolda herkes bir, ey delikanlı! * Diriler şerefli, ölüler şanlı. * Yurt için dövüşen başı dumanlı, * Her zaman bu şandan, o şana gider. - Faruk Nafiz Çamlıbel -

SES

SES
* Verdi ana, baba canını, * Gökler: "Daha da ver" dedi. * Bir savaştı, Allah! Allah! * Su: "Allahuekber" dedi. * Toprak ölüme taş iken, * Taş ecele: "mermer" dedi. * Duyamadım bir Mehmetçik, * Yüz düşmana neler dedi. * Dağlar dağ oldu bir daha, * Sömürgene: "yeter!" dedi. Fazıl Hüsnü DAĞLARCA

30 AĞUSTOS

30 AĞUSTOS
* Her yıl bugün olur, Otuz Ağustos * İçime bir ordu havası dolar. * Başlar dimdik, gözler çelik, yüzler pos, * Bayrak imil imil, geçer ordular... * Geçer tunç adımlar demir göğüsler, * Geçer Mehmetçikler, geçer subaylar, * Hepsinin alnında zaferden süsler. * Geçer hayalimde bir bir alaylar. * Geçer toplar, geçer atlar, yağız, al, * Geçer dağlar, geçer yollar, şehirler... * Yangınlar üstünde ince bir hilal!.. * Yaralılar düşe kalka geçerler. * Çılgın bir istekle bu şan akını * Afyon'dan, İzmir'e kaçlar çağıldar. * Unutmuş at gemi, kılıçlar kını, * Can canı unutmuş zafere kadar. * Ne var bu dünyada sana yakışan, * Alnında bir zafer sabahı kadar; * Sen Mehmetçik, söyle büyük kahraman, * Sana zafer kadar yakışan ne var? * Her yıl bugün olur, Otuz Ağustos, * İçime bir zafer havası dolar. * Başlar dimdik, gözler çelik, yüzler pos, * Bayrak imil imil, geçer ordular... Ahmet Kutsi Tecer

BU GÜN AĞUSTOS’UN OTUZU

BU GÜN AĞUSTOS’UN OTUZU
* Bu gün Ağustosun otuzu * Yüreklerde yanar ince bir sızı * İmanlı göğüsler hep durdurmuştur arsızı * Türk yurdunu çiğnetmedi kahraman Türk Ordusu * Bu gün Ağustosun otuzu * Afyon’a sorun bizi * İzmir iyi bilir o eşsiz lideri * Bu gün Türk’ün en büyük zaferi Mustafa HAYIRLI

30 AĞUSTOS SÖZLERİ

30 AĞUSTOS SÖZLERİ
* Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir.• Zafer, "Zafer benimdir" diyebilenindir. Başarı ise, "Başaracağım" diye başlayarak sonunda "Başardım" diyebilenindir. (Mustafa Kemal ATATÜRK).• Harp zaruri ve hayati olmalıdır. Hayatı millet tehlikeye maruz kalmayınca harp bir cinayettir. (Mustafa Kemal ATATÜRK). * Ulusun bağımsızlığını, yine ulusun kesin kararı ve direnişi kurtaracaktır.
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30 Ağustos Zafer Bayramı

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