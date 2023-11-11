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Engin-Dilan Polat çiftinin kaç suç kaydı var? Tek tek açıklandı: Biri 5, diğeri 6...

11.11.2023 19:57 | Son Güncelleme:
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Son haftaların merak edilen soruşturması Engin-Dilan Polat olayında her geçen gün yeni bir detay ortaya çıkıyor. Komşularıyla kavgası ortaya çıkan çiftin şimdi de suç kayıtlarına ulaşıldı. Masak raporuna göre birinin 5 diğerinin ise 6 suç kaydı var. İşte detaylar...

Türkiye'nin olaylı çifti Engin-Dilan Polat ikilisi her gün şaşırtan bir detayla gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Tutuklanan çiftin dışardaki olayı hayatı tek tek gün yüzüne çıkmaya başladı. Son olarak komşularıyla park yeri nedeniyle kavga eden ikilinin suç kayıtlarına ulaşıldı.


Günün önemli manşetleri

Engin Polat ve Dilan Polat hakkında araştırma yapan MASAK'ın hazırladığı 49 sayfalık raporda, çiftin ceza davaları ve savcılık soruşturmaların olup olmadığı da ele alındı. Habertürk'te yer alan habere göre Dilan Polat'ın 6 Engin Polat'ın ise 5 davası ortaya çıktı.

DİLAN POLAT'IN KAYITLARI...

DİLAN POLAT'IN KAYITLARI...

Detaylı inceleme yapan ekipler Dilan Polat adına UYAP üzerinden 6 soruşturma açıldığını belirledi. Bu soruşturmalar arasında ise şunlar yer alıyor;

İstanbul ve Ankara’da olmak üzere toplam 3 ayrı 'tehdit' olayı, İstanbul Bakırköy'de bir adet "Bilişim Sistemindeki Verileri Bozma Yok etme, Erişilmez Kılma, Sisteme Veri Yerleştirme vb", İzmir'de bir adet "Kişisel Verileri, Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirmek veya Yaymak" ve Batman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “Güveni Kötüye Kullanma”... Dilan Polat hakkında 2014 ile 2022 yılları arasında başlatılan tüm bu soruşturmaların takipsizlikle sonuçlandığı ifade edildi.

ENGİN POLAT'IN KAYITLARI...

ENGİN POLAT'IN KAYITLARI...

Aynı incelemeye tabi tutulan Engin Polat’ın UYAP üzerinde, 3’ü mahkemede 2'si savcılıkta 5 ayrı kaydı olduğu belirlendi. Soruşturmaların detayları ise şu şekilde; İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde “Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma” suçundan 2018 yılında ceza almış.

2006 yılında ‘Basit yaralama’ suçundan Anadolu 2. Çocuk Mahkemesi’nde bir davası devam ediyor. Yine aynı dosyadan ‘tehdit’ davası devam eden Engin Polat hakkında 2020’de yapılan ‘tehdit’ şikayetiyle ilgili takipsizlik kararı çıkmış. Engin Polat ile ilgili 2018’de ‘Alkol veya uyuşturucu maddenin etkisi altındayken araç kullanma “ suçlamasıyla savcılık tarafından dava açılmış.

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Dilan Polat soruşturma engin polat
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