Epstein davasının detayları dünyayı sarstı! O isimler içinde yok yok: Hollywood'un karanlık yüzü mü ortaya çıktı? "Eğer doğrulanırsa bu durum ciddi bir uluslararası skandal yaratma potansiyeline sahip"

10 AĞUSTOS 2019...

AA'nın haberinden aktarılana göre, Jeffrey Epstein, en küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanıyordu. Ancak 10 Ağustos 2019'da tüm dünyanın dikkatini New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ne çeken bir olay yaşandı.

Jeffrey Epstein, New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'nde tutuklu bulunuyordu. Epstein, 10 Ağustos 2019 günü hapishanedeki hücresinde ölü bulundu. Yetkililere göre, Epstein'in ölüm nedeni intihardı. Ancak hem aile üyeleri hem de toplumun bir kesimi, Epstein'in ölüm nedeninin intihar olduğunu reddetti. Yani Epstein'in ölümünü şüpheli bulanlar vardı.

