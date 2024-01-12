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  4. Epstein davasının detayları dünyayı sarstı! O isimler içinde yok yok: Hollywood'un karanlık yüzü mü ortaya çıktı? "Eğer doğrulanırsa bu durum ciddi bir uluslararası skandal yaratma potansiyeline sahip"

Epstein davasının detayları dünyayı sarstı! O isimler içinde yok yok: Hollywood'un karanlık yüzü mü ortaya çıktı? "Eğer doğrulanırsa bu durum ciddi bir uluslararası skandal yaratma potansiyeline sahip"

12.01.2024 17:44 | Son Güncelleme:
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Esptein davası dosyaları dünyanın 1 numaralı gündemi hâline geldi. Birçok ünlü ismin Epstein ile ilişkisini ortaya koyan belgelerde, başta Hollywood yıldızları olmak üzere, adı geçen bazı isimler şoke etti! Yaşananlar özellikle "Hollywood'un karanlık yüzü mü ortaya çıktı?" sorusunu gündeme taşırken, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Ana Bilim Dalı Başkanı ve Dijital İletişim Araştırmacısı Doç. Dr. Ali Murat Kırık, Epstein davasını Mynet'e değerlendirdi.

MYNET ÖZEL / ENES ÇIRTLIK Dünya, Jeffrey Epstein ve onun davasını, davada ortaya çıkan sarsıcı detayları konuşuyor. Reşit olmayan kızların fuhuş tuzağına çekilmesi gibi oldukça korkunç bir iddiayla dünya gündemini sallayan Epstein davası, her geçen gün ortaya çıkan detaylarıyla ise kan dondurmaya devam ediyor. Geçen hafta yayınlanmaya başlanan dava dosyalarının etkileri ise sürüyor. Dava dosyalarının birçok ünlü ismin, Hollywood yıldızlarının ve siyasi kişilerin Epstein ile ilişkisini ortaya koyması özellikle dikkat çekti.


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NE OLMUŞTU?

10 AĞUSTOS 2019...

10 AĞUSTOS 2019...

AA'nın haberinden aktarılana göre, Jeffrey Epstein, en küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanıyordu. Ancak 10 Ağustos 2019'da tüm dünyanın dikkatini New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ne çeken bir olay yaşandı.

Jeffrey Epstein, New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'nde tutuklu bulunuyordu. Epstein, 10 Ağustos 2019 günü hapishanedeki hücresinde ölü bulundu. Yetkililere göre, Epstein'in ölüm nedeni intihardı. Ancak hem aile üyeleri hem de toplumun bir kesimi, Epstein'in ölüm nedeninin intihar olduğunu reddetti. Yani Epstein'in ölümünü şüpheli bulanlar vardı.

EPSTEIN'IN SUÇLU BULUNAN KIZ ARKADAŞI: GHISLAINE MAXWELL

EPSTEIN'IN SUÇLU BULUNAN KIZ ARKADAŞI: GHISLAINE MAXWELL

Epstein'ın kız arkadaşı ise Ghislaine Maxwell idi. Maxwell, bazı zenginler, ünlüler ve devlet görevlileri için reşit olmayan kızların fuhuş tuzağına çekilmesi organizasyonunda Epstein'ın yasa dışı faaliyetlerine yardımcı olduğu iddiasıyla yargılanıyordu. Maxwell, davada suçlu bulundu.

VE GEÇEN HAFTA...

VE GEÇEN HAFTA...

Geçen hafta Epstein davası dosyaları yayınlanmaya başlandı. Epstein adını ve onunla ilgili sarsıcı iddiaları tekrar dünya gündemine taşıyan dosyalar, bir anda dikkatleri üzerine çekti. Epstein ve Epstein davası dosyaları ile ilgili paylaşımlar sosyal medyada gündem oldu.

Yargıcın kararıyla 4 bölüm halinde toplamda 4 bin 500’den fazla belge yayınlandı. Belgelerin dikkat çekici kısmı, Epstein ile birçok ünlü ismin ilişkisini ortaya koymalarıydı.

PRENS ANDREW, DONALD TRUMP, DAVID COPPERFIELD, KEVIN SPACEY...

PRENS ANDREW, DONALD TRUMP, DAVID COPPERFIELD, KEVIN SPACEY...

Açıklanan dava dosyalarında kimlerin adı yoktu ki... Prens Andrew, eski ABD başkanları Bill Clinton ve Donald Trump, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson... Hepsinin ismi dava dosyalarında yer alıyordu. Dosyalarda, Clinton ve Trump'ın isimleri yer alsa da eski başkanlara yönelik herhangi bir suçlama yöneltilmedi.

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Ana Bilim Dalı Başkanı ve Dijital İletişim Araştırmacısı Doç. Dr. Ali Murat Kırık, Epstein davasını Mynet'e değerlendirdi.


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Anahtar Kelimeler:
Jeffrey Epstein
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